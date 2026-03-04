5年1次動員500人 南投這項國勢普查「3不2會」防詐

南投縣農林漁牧業普查採3不加2會防詐，籲請民眾支持配合。（南投縣政府提供）

南投縣農林漁牧業普查，將從4月10日展開，動員約500人採二階段蒐集資料，鑑於詐騙集團猖獗，增加普查難度，縣府嚴格要求普查員遵守「3不加2會」的工作守則，「3不」是「普查員不會洩漏個資給任何人、不會詢問與普查表無關資料、不會要求提供帳戶或存摺」；「2會」是「普查員會佩戴普查員證，也會親自遞送致受訪戶函」。

縣政府指出，農林漁牧業普查是每5年辦理1次的基本國勢調查，南投是農業大縣，此項普查益形重要，將採二階段方式蒐集資料，第一階段於4月10日至4月30日，由行政院主計總處寄發致受訪戶（單位）函，民眾收到通知函後可自行上網填報；第二階段於5月1日至6月30日，由縣府及各鄉鎮市公所派員實地訪查。

縣府表示，凡經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動業者均為普查對象。此次普查除延續農林漁牧業經營種類、型態及投入產出等核心問項外，並配合國內農業發展方向，納入安全農業、智慧生產、農業轉型等資訊，另新增農業資源權屬與應用、地產地消模式、漁產品安全、省工農機使用等面向。

縣府強調，普查取得資料只供整體統計分析之用，不會作為課稅依據，為因應現代社會工作型態，調查訪問時間除了上班時段，也會利用平日晚間及假日訪查，敬請受訪者支持配合。若受訪民眾仍有疑慮或發現詐騙行為，可撥打南投縣政府主計處專線049-2232875或查詢各公所，也可以透過165反詐騙專線確認。

