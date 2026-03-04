水氣多！各地濕涼直逼冷氣團 氣象署曝「高山有降雪機率」

中央氣象署表示，今天受華南雲雨區影響，水氣偏多、各地濕涼。（資料照）

中央氣象署表示，今天（4日）東北季風影響，清晨中部以北及宜蘭低溫為14至16度，其他地區為17至19度，預估冷空氣強度接近大陸冷氣團，感受濕冷；白天高溫在中部以北及宜花為19至21度，南部及台東為23、24度，感受仍偏涼。

降雨方面，今天仍受華南雲雨區影響，各地都可能有短暫降雨，上半天降雨較明顯，下半天仍有局部降雨。離島天氣方面，澎湖陰短暫雨，18至21度；金門陰短暫雨，12至18度；馬祖陰短暫雨，11至14度。

若水氣與溫度配合，今天3500公尺以上高山有降雪或固態降水的機率，高山路面易結霜或積冰。空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

明天（5日）東北季風減弱，各地氣溫回升；華南雲雨區東移，桃園以北、東半部地區、恆春半島及新竹以南山區有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨。

週五（6日）東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

週六（7日）至下週日（8日）清晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，下週日白天起東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週一（9日）東北季風再增強，下週二（10日）東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及其他山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 - 20 16 - 23 20 - 26 18 - 22

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

