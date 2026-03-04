03/04 各報重點新聞一覽

美國總統川普二日首次公開談述軍事行動的四大目標，強調美國尚未展開大規模打擊，也不排除派出地面部隊。。（路透檔案照）

自由時報

美國中高階武器儲備「史上最強大」 川普：不排除派遣地面部隊赴伊

美國和以色列對伊朗展開空襲三天後，美國總統川普二日首次公開談述軍事行動的四大目標，強調現在是打擊伊朗政權「最後也最好的機會」，並預告美國尚未展開大規模打擊，也不排除派出地面部隊。

請繼續往下閱讀...

詳見美國中高階武器儲備「史上最強大」 川普：不排除派遣地面部隊赴伊。

提前調貨、日韓互援及採購現貨 中油3措施 確保國內天然氣不斷氣

伊朗宣布封鎖荷姆茲海峽、卡達暫緩生產天然氣，台灣中油已備妥提前調貨、日韓互援及採購現貨等三大措施，保證國內「絕不會斷氣」；台電則視中油調度氣源狀況配合，減少天然氣發電，優先調度綠能發電，火力備用機組也備妥，短期尚不需要啟用燃煤備用機組。

詳見提前調貨、日韓互援及採購現貨 中油3措施 確保國內天然氣不斷氣。

USTR揭露與夥伴達成貿易協議 美國公布2026貿易政策 台灣入列

美國貿易代表署（USTR）二日公布二〇二六年貿易政策議程，包括將與台灣等貿易夥伴完成協議，並透過現有貿易法落實所有協議，且尋求更平衡、公平的處理與中國雙邊貿易，並對去年與中國達成的貿易休兵協議，監督其遵守狀況。

詳見USTR揭露與夥伴達成貿易協議 美國公布2026貿易政策 台灣入列。

聯合報

美嗆加大攻勢 川普：不排除派地面部隊進伊朗

美國總統川普二日表示，美國空襲伊朗行動將持續四周至五周，目標是摧毀伊朗飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。川普還對紐約郵報表示，不排除向伊朗派遣地面部隊。

詳見美嗆加大攻勢 川普：不排除派地面部隊進伊朗。

餐盒掛門口…婦亡屋內 里長批長照送餐不能像Uber

新北瑞芳今年初有居服員為九旬老婦人送餐，無人應門卻未回報，事後發現當事人已死亡。里長批長照送餐不是Uber，促請市府加強安危確認功能。市長侯友宜昨要求強化督導通報，加強建置緊急救援服務網絡，服務須兼顧生活支持和安危確認，守護獨居長者安全。

詳見餐盒掛門口…婦亡屋內 里長批長照送餐不能像Uber。

中國時報

伊軍放話 攻擊通行荷莫茲船隻

美以對伊朗發動大規模攻擊，全球航運要道荷莫茲海峽也告急。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）2日放話說，荷莫茲海峽現已關閉，將攻擊任何試圖通過的船隻，「絕不允許一滴石油流出」。國際油價與液化天然氣（LNG）價格連日飆升，布倫特原油3日觸及每桶85美元，創自2024年7月以來新高。

詳見伊軍放話 攻擊通行荷莫茲船隻。

新制勞退分紅入帳 平均每人5.7萬元

勞工分紅入帳了！勞動基金運用局公布民國114年全年收益數，其中攸關分紅的新制勞退收益數達7469億元，以參與分配的1310萬戶計算，平均每名勞工可分配5.7萬元，但卻有41％分配不到2萬元。勞動部官員提醒，除薪資因素以外，若要享有越多收益，可透過自提等方式提高分紅。

詳見新制勞退分紅入帳 平均每人5.7萬元。

伊朗宣布封鎖荷姆茲海峽、卡達暫緩生產天然氣，台灣中油已備妥提前調貨、日韓互援及採購現貨等三大措施，保證國內「絕不會斷氣」。圖為中油第三液化天然氣接收站。（圖：取自中油官網）

美國貿易代表署二日公布二〇二六年貿易政策議程，包括將與台灣等貿易夥伴完成協議，並透過現有貿易法落實所有協議。圖為美國貿易代表葛里爾。（美聯社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法