春寒料峭乍暖還寒！專家：陣雨明短暫緩和 週五又有東北季風

氣象專家指出，受東北季風及雲雨帶不斷移入影響，昨晚至今日全台陣雨不斷，加上東北季風接近冷氣團等級，北部低溫下探14至15度，中南部也會來到一字頭，天氣「乍暖還寒」，會非常有春天的感覺，各地氣溫高低震盪有如雲霄飛車，明日天氣雖稍微好轉，但週五至下週一第二波東北季風抵達，下週三天氣好轉，不過下週四又有鋒面掠過。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，這星期會非常有春天的感覺，除了春雨不斷以外，東北季風一波波南下，各地氣溫高低震盪，有如雲霄飛車，大家多注意別被甩下車啦！

颱風論壇表示，昨晚至週三為本週首波東北季風抵達，強度預計接近冷氣團等級，加上雲雨帶不斷移入，全台陣雨不斷，即便冷空氣不算太強，在濕涼的環境下，涼意仍然特別顯著。北部最低溫有機會接近14-15度，中南部最低也會來到一字頭。

週四為兩波東北季風之間的空檔，但因為雲雨帶持續影響，雲量很多的狀況下，溫度上升有限。北部、東半部，時陰時雨，持續濕涼，中南部雨勢則逐漸緩和。

到了週五至下週一，第二波東北季風抵達，但這時候華南雲雨帶終於離開。少了陰雨加成，降溫全憑東北季風自身實力，涼爽的地方，將局限在北部、宜花一帶，雨區也僅限北海岸一帶。中南部則位於背風面，降溫有限，甚至可說是無感，在放晴之下，高溫可能往25度以上挑戰，和北台灣將呈現兩個世界。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨各地低溫約在14至16度，今日鋒面南移至巴士海峽，鋒面雨帶持續為各地帶來局部降雨的機率，不過雨勢減緩，氣溫略升、仍偏涼。各地區氣溫如下：北部14至21度、中部14至24度、南部16至28度、東部14至25度。

吳德榮表示，明日鋒面雨帶減弱，天氣漸好轉，氣溫回升，中南部及東半部仍有局部短暫降雨的機率。週五下午起東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。週六、下週日水氣逐日減少，北部轉多雲，中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率；週六偏冷、下週日氣溫漸升。

至於下週一轉偏東風、東半部水氣增多，東半部有局部短暫雨。下週二東北季風再增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。下週三白天起、水氣減，天氣好轉，東半部有局部短暫雨的機率，氣溫回升。

不過下週四又有鋒面掠過，北部、東半部再轉有局部短暫雨。下週五鋒後乾冷空氣南下、天氣轉晴。吳德榮提醒，本週五起至下週五、三波的天氣變化主要發生在迎風面，中南部的影響很小。

