    首頁 > 生活

    好市多「買整車」不用錢！他曬「0元購」戰績提醒期限倒數

    2026/03/04 06:26 記者黃旭磊／台中報導
    好市多台中店（圖）消費者用好多金折扣，「買整車」不用錢。（記者黃旭磊攝）

    好市多台中店（圖）消費者用好多金折扣，「買整車」不用錢。（記者黃旭磊攝）

    0元買好市多成真！美式賣場好市多（Costco）「好多金」能折抵賣場消費，有台中會員分享，到賣場購物結帳1440元，結果全數用好多金折抵，享受消費「0元購」，消費者也提醒，「好多金使用期限到3月底，剩一個月了」。

    好多金是好市多獨創聯名卡刷卡回饋金，每1元Costco好多金可折抵1元台灣Costco會費或店內消費，若在今年3月底期限內未使用完畢，優惠將直接歸零，台中消費者紛紛曬出「整車採購戰績」，強調一次把好多金全部抵扣掉，「來一次0元購，是每年最快樂時刻。」

    業者表示，有會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，每年累積約1、2千元好多金，通常會選擇一次折抵，用來購買孩子零食、開心果及辛拉麵，總金額1440元，全數用紅利折抵，爽爽地「0元購」。

    陳姓消費者說，家裡用黑卡，每年回饋大概7千多元，感覺升黑鑽卡比較划算。好市多表示，民眾一次折抵「整車免費」很有感，升級黑鑽卡更划算。

