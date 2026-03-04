高雄元宵乞金龜！大龜王+1兩小金龜 五甲龍成宮「天選之人」揭曉

葉育翰以8聖杯奪下最大獎3688斤大龜王及1兩重小金龜，市值達70多萬元。（記者陳文嬋攝）

元宵乞金龜超夯，高雄最大媽祖廟五甲龍成宮今年推出3688斤大龜王加贈1兩重小金龜，市值高達70多萬元，「天選之人」葉育翰先擲出5聖杯進入決賽，再連擲8聖杯贏得最大獎，他感到意外又驚喜。

鳳山區五甲龍成宮今年推出3688斤大龜王加贈1兩重小金龜，還有3錢重金項鍊、1錢重金戒指等，吸引1.2萬人擲筊試手氣，460人擲出5聖杯進入決賽，兩者均打破歷年紀錄。

今晚元宵晚會大PK，湧入大量圍觀人潮，參賽者大排長龍，以小孩擲筊居多，現場戰況激烈，從晚間7時開始比賽，大戰直到深夜11時許，場面熱鬧滾滾。

最終由廟方會計組長鄭登祥女婿葉育翰以8聖杯奪下最大獎，陳芳莉擲出7聖杯獲得二獎3錢重媽祖金項鍊；三獎由樂群國小五年級學童黃宥禎奪得1錢重金戒指，她先擲出6聖杯，再擲出2聖杯，打敗4人勝出。

還有謝姓父子各博得5聖杯進入決賽，今天PK賽分別擲出5聖杯、1聖杯，分別獲得四獎玉項鍊、雞蛋龜。

「天選之人」葉育翰去年搬來鳳山，日前帶老婆及小孩來廟裡參拜，他向媽祖祈求保佑家人身體健康、小孩平安長大，以及他的工作順利，連續擲出5聖杯進入決賽。

葉育翰今天參加決賽，抱持著試手氣心態，向媽祖祈求惠賜聖杯，果然心誠則靈、勢如破竹，一連擲出8聖杯，順利贏得最大獎。

葉育翰說，他將捐出3688斤大龜王，幫助社會弱勢，領取民生物資，1兩重小金龜則留作紀念，期盼在媽祖庇佑下，一切平安順利。

葉育翰以8聖杯奪下最大獎，與廟方人員合照留念。（記者陳文嬋攝）

陳芳莉擲出7聖杯獲得二獎3錢重媽祖金項鍊。（記者陳文嬋攝）

樂群國小五年級學童黃宥禎奪得三獎1錢重金戒指。（記者陳文嬋攝）

