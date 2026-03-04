為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春雨挹注重啟越域引水 高雄水情仍須審慎因應

    2026/03/04 00:18 記者陳文嬋／高雄報導
    首波春雨不大，少量挹注高屏溪流量上升。（記者陳文嬋攝）

    首波春雨不大，少量挹注高屏溪流量上升。（記者陳文嬋攝）

    高雄市首波春雨不大，挹注高屏溪、旗山溪流量上升，水利署南水分署昨加大高雄清水北送台南達15萬噸，旗山溪也恢復少量越域引水，整體水情仍須審慎因應。

    高雄每日用水量160萬噸，仰賴高屏溪攔河堰取水，目前已進入枯水期，流量下探每秒11立方公尺（cms），水公司已抽不到百萬噸，動用伏流水、地下水等，全部派上用場。

    首波春雨不大，高屏溪昨降雨量18毫米、流量從11cms上升至12cms，旗山溪昨降雨量30毫米，流量從1.5cms上升至3cms，南水分署、農水署也於甲仙堰、六龜、杉林月眉堰、阿公店水庫4地，實施人工增雨。

    高雄並與台南共用南化水庫，春雨挹注南化水庫水位微幅上升，南水分署昨加大高雄清水北送台南，從10萬噸回復至15萬噸，以減少南化水庫出水量。

    此外，旗山溪流量達到下游農業供灌需求量後，昨恢復少量越域引水，挹注南化水庫蓄水量，盡量將水存在水庫裡，以備不時之需。

    南水分署表示，這波降雨不大，對水情有幫助，持續以曾文南化聯通管從曾文水庫每日引水20萬噸至南化水庫，並管控南化水庫日出水量30萬噸，以穩定南部用水，4至5月正常偏乾，水情仍須審慎因應。

    水利局指出，這波春雨有下對地方，山區昨進帳50毫米，集中河川上游集水區，對水情有幫助；根據氣象署資料，受華南雲雨帶東移影響，連2天有短暫陣雨，5日水氣仍多，有零星短暫陣雨，6日後水氣減少。

