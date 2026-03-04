元宵遶境「台東同樂會」參與縮水 路線也優化 但…隊伍一樣還是遲到

台東慶元宵，煙火、炮竹迎接遶境隊伍。（記者劉人瑋攝）

台東慶元宵，對在地人來說，也算是另一種「同樂會」，許久不見的台東友人可以在這天突然在街頭相遇，不少西方臉孔遊客也在圍觀人群內，為了減少噪音、空污，其實主辦單位有系統的留下較優質隊伍，同時也規劃更順暢路線，但遶境隊伍一樣還是遲到，過了規定深夜11時依然還沒完成遶境。

晚上10時過後的台東市區呈現極大反差，幾乎可說「還沒睡著的都在看熱鬧」，不少商家宮廟擺壇準備接待77隊遶境隊伍，遶境路線串起各迎接點，除了路線外的台東市區比原本夜間更寂靜，反觀南京路廣場則是擠滿數千人觀看遶境活動，反差極大。

到了晚間10時7分，77隻隊伍才走到第13號，一旁民眾嘆氣道，「11點前肯定走不完！」不少隊伍、陣頭並未做好時間控制，有時還能見人在路邊休息聊天、滑手機，偏偏又不能「超車」，需依編號行進，因此只要前方有隊伍停下，後方就跟著停「每年都這樣，等到時間快到，警察又會出來趕人、要求急行軍」。

其實整場遶境主辦單位台東天后宮也並非不管，還是歷年來讓廟方頭痛事項，原本被認為炸寒單是造成隊伍緩慢原因之一，但今年遶境隊伍剩77隊，與以往上百隊相比已少了許多，台東「玄武堂」、「邯鄲堂」炸寒單（炸邯鄲）系統也配合、行走另一遶境路線，想不到隊伍依然遲到。

相較以往，台東元宵遶境有著更高度的「親和力」和品質，例如南京路廣場的「過癮天上聖母登殿」，由於是向公部門申請場地，動線與流動廁所也有規劃，活動中還將一籃籃的飲料、甜食送給民眾，十足貼心。

另外，知本地區「協主宮」借來光明、中正路口設壇還送發財金，也有外籍遊客索取，廟方人員見外籍遊客更是熱情介紹、協助拍照。

「過癮」與「協主宮」2個場地都能見到不少外籍遊客出沒，主辦方台東天后宮更有一隻全是新住民的隊伍，雖然她們說「越南沒有老揹少、蚌殼精還有跑旱船，但實在很好玩、比越南熱鬧多了」。

台東慶元宵，煙火、炮竹迎接遶境隊伍。（記者劉人瑋攝）

台東慶元宵遶境，禮生協助炒熱氣氛、發送飲料、甜點。（記者劉人瑋攝）

