台東真人版「財神爺」！陽台狂撒百元鈔 小孩爭搶

抖著一把千元鈔，但見圍觀者眾即收手。（記者劉人瑋攝）

台東元宵遶境活動，民眾最直接反應出歡迎態度的應該是「散財童子」。台東慶元宵，其中最大場的應屬借用南京路廣場的「過癮天上聖母登殿」，業者找來大批禮生幫忙發放小禮品、飲料和甜食供民眾食用。但場內有禮生撒糖，場外卻有「散財童子」，有飯店房客不知何因掏出鈔票往下撒，所有小孩搶得不亦樂乎。

今晚南京路廣場擠滿數千人，主辦單位貼心供應甜點、飲料讓圍觀民眾食用，古著打扮的禮生忙進忙出，到處散發飲食，許多民眾則是伸長手索取。就在百公尺外，另一群人則向空中伸手亂抓，原來抓泡泡的小孩玩得不亦樂乎，突然飯店房客開窗撒出一把把百元鈔，「泡泡變鈔票」也算是「鈔能力」，小孩抓得更是興高采烈。

「全都是泡沫 只一剎那花火」

空降現鈔不僅小孩開心，連媽媽也加入。媽媽們表示，根本不知何因，樓上房客突然就撒下一把把百元鈔，也完全不認識。只是成年人愈來愈多，本來抓著千元鈔的「散財童子」見鬧出動靜，索性關窗、結束「一日行善」。樓下成年民眾則是失望呢喃「全都是泡沫，只一剎那花火」、「好事總是虛幻」。

民眾推測，撒錢民眾應只是見小孩到處抓著泡泡才「加碼」取樂，台東元宵有這種民眾自主的「加碼活動」實在「很不錯，台東元宵節愈來愈奇妙了，什麼怪事都有」、「台東遶境最受歡迎的應該是這尊（散財童子）吧！」

孩童快樂分錢。（記者劉人瑋攝）

