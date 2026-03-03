台灣客家茶文化館被金黃色魯冰花包圍！3月8日前入館免費

春意盎然，台灣客家茶文化館被金黃色魯冰花包圍。（記者李容萍攝）

隨著春意盎然，桃園市政府客家事務局、龍潭區公所串聯大北坑、台灣客家茶文化館、龍潭大池舉辦「2026魯冰花季暨龍潭元宵藝術燈會展覽」，其中，台灣客家茶文化館配合活動推出3月8日前享免費入館的好康，在魯冰花綻放的季節，邀請民眾走進台灣客家茶文化館，讓春日不只是賞花，更是一場關於土地、記憶與茶香的文化飛行。

位於龍潭區國道三號高原交流道旁的台灣客家茶文化館，於2022年12月10日正式開幕，是一座在茶園中的得獎地標建築，規劃以「客家茶文化」與「茶產業歷史」為展覽主軸，並以創新茶餐飲與體驗各國飲茶文化的六國茶室為特色，為台灣茶路浪漫台三線上的必遊亮點。

請繼續往下閱讀...

今年，台灣客家茶文化館正式轉型為「文化機場」概念場域，以沉浸式體驗為核心，打造一座讓文化起飛的場景空間。旅客走進館內，如同完成一場文化 Check-in，透過展廳敘事、六國茶室品飲、體驗活動與空間設計，層層展開客家茶文化的歷史脈絡與當代表現。

台灣客家茶文化館長徐榮俊表示，時值魯冰花盛開象徵春日希望，與客家人敬天惜物的精神相互呼應。春季正是品味清香型烏龍與東方美人的好時節，透過茶席安排，讓遊客在花季期間感受「花中有茶、茶中見花」的文化意境。賞花之餘，不妨走進館內，讓茶香為春日行程增添溫度。

徐榮俊提到，「文化機場」是以飛行為隱喻，將客家茶文化轉化為可體驗、可參與、可記憶的文化航程。入館旅客可參觀文化展廳，認識客家遷徙與茶產業發展歷程；於六國茶室體驗不同茶文化風味；參與擂茶或抹茶體驗活動；以及選購具有文化意涵的茶禮與伴手禮，透過空間動線與角色設定，讓每一位入館旅客都成為文化旅人。

活動期間免收門票160，另推薦加購「茶香券」300元（可折抵館內消費350元），使用範圍包含六國茶室、體驗活動及指定商品。

春意盎然，台灣客家茶文化館被金黃色魯冰花包圍。（記者李容萍攝）

春意盎然，台灣客家茶文化館被金黃色魯冰花包圍。（記者李容萍攝）

春意盎然，台灣客家茶文化館被金黃色魯冰花包圍。（記者李容萍攝）

台灣客家茶文化館轉型為「文化機場」概念場域，以沉浸式體驗為核心，打造一座讓文化起飛的場景空間。（記者李容萍攝）

台灣客家茶文化館轉型為「文化機場」概念場域，以沉浸式體驗為核心，打造一座讓文化起飛的場景空間。（記者李容萍攝）

台灣客家茶文化館轉型為「文化機場」概念場域，以沉浸式體驗為核心，打造一座讓文化起飛的場景空間。（記者李容萍攝）

台灣客家茶文化館轉型為「文化機場」概念場域，以沉浸式體驗為核心，打造一座讓文化起飛的場景空間。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法