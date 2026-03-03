台南「鹽水蜂炮」主炮開炸！ 200萬發齊放震撼畫面曝

台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，民眾全副武裝享受被轟炸的快感。（記者李惠洲攝）

台南「鹽水蜂炮」元宵夜進入最高潮，打造的3座大型LED花燈主炮城，今晚9點在市長黃偉哲啟動下進行施放，合計約200萬發「狂轟猛炸」，相當震撼，武廟初估兩天的活動湧入60萬人。

主辦單位武廟今年以「馬到成功、馬年行大運」為主題，打造3座長40尺的大型LED花燈炮城，晚間9點在鹽水國中施放。

黃偉哲主持啟炮，由於今晚7點52分楠西發生地震，初步未有災情傳出，他在致詞時，感謝關聖帝君庇佑，有驚無險。

黃偉哲表示，鹽水蜂炮不僅是全台最具代表性的宗教活動之一，也被並列三大國際民俗，每年吸引海內外遊客朝聖，他感謝武廟、企業界、民間協會，及市府團隊攜手，打造出精彩奪目的熱鬧慶典。

黃偉哲強調，今天也是嘉義縣主辦台灣燈會揭幕，展期至3月15日，而台灣國際蘭展則是到3月16日，完美配合，邀請海內外友人白天賞美麗雅緻蘭花；晚上看絢爛奪目的燈會。

主炮啟動後，百萬支炮齊發，有如蜂群傾巢而出，融合極致的感官震撼與聲光效果，讓民眾充分感受到傳承百年的民俗活動魅力。

為有效掌握本次蜂炮活動狀況，市府自今天下午3點起，於鹽水分駐所成立緊急應變中心，協調各臨時突發事件，相關活動預計至明日清晨4點結束。

截至晚間9點，有7人到救護站，其中5人被炸傷，包紮治療後已無大礙。

武廟提到，今年境內大小炮城計211座，其中70座於2日施放，其餘150座炮城今天齊發施放，讓活動達到最高峰。

鹽水蜂炮在元宵夜熱鬧開炸，遊客盡情體驗。（記者李惠洲攝）

主炮城在鹽水國中集中施放，先點燃煙火瀑布，熱鬧造勢。（記者李惠洲攝）

主炮城在鹽水國中集中施放，遊客體驗狂轟猛炸的刺激感。（記者李惠洲攝）

主炮城在鹽水國中集中施放，人潮湧至、體驗。（記者李惠洲攝）

主炮城在鹽水國中集中施放，點燃後，如群蜂傾巢而出。（記者李惠洲攝）

鹽水蜂炮在元宵夜熱鬧開炸，煙火瀑布點亮夜空。（記者李惠洲攝）

