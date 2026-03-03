祭品超澎湃！屏東馬卡道族元宵夜祭 三頭豬酬「姑婆祖」

今年的供品極為澎湃，包括三頭豬。（記者陳彥廷攝）

馬卡道族夜祭今天在萬巒加匏朗壓軸登場。（記者陳彥廷攝）

屏東縣副縣長鄞鳳蘭代表縣長周春米參加夜祭。（記者陳彥廷攝）

屏東大武山腳的「馬卡道十三連庄」，每年農曆十月十五日開始，先從內埔老埤啟動夜祭，而整個夜祭系列的壓軸則是跨過一個年頭的「屏東縣萬巒鄉加匏朗夜祭趒戲」壓軸登場，舉辦日更是正逢元宵節，場面是盛大而溫馨，為春節畫下完美句點。

屏東的馬卡道文化祭活動，從內埔開始至高樹到今天於萬巒落幕，昨天族人先是花時間採花編製「加崙崙」（藤編頂帽），今天下午屏東副縣長鄞鳳蘭、鄉代主席曾淼祥等人到場參與，族人戴上加崙崙，簇擁仙女至先帝廟迎神、牽曲趒戲、飲番酒，接著回到仙姑祖廟進行安靈，擲筊等，晚間進行過竹橋敬祖靈的「夜祭」，眾人在仙姑祖廟原址的廟埕就享用酒肉祭品。族人準備豐盛的檳榔、麻油雞、粿及粽子、芋頭等祭品祭祀老祖，今年更澎湃的宰了3隻豬酬神謝神。

相傳發現姑婆祖的「仙蛋」，後世進行復刻。（記者陳彥廷攝）

相傳萬巒的「仙姑祖廟」所祭拜仙姑祖為當地一位不會被雨淋濕的少女。她在嬰兒時被收養者於一枚大「仙蛋」中發現，16歲時返回天庭，臨走前向收養者表示其為負罪下凡仙女，並留下數項寶物，家人若有需求可拿出使用，族人視為祖靈並興設仙姑廟祭拜，成為村人祈雨的神明。

屏縣府指出，萬巒鄉加匏朗夜祭列為縣定民俗，加上漢化已久，還會請在地道教神明降乩，加上傳統服飾、獨特祭品、主祭陪祭、參與信眾團圈唱跳祭歌等等，皆反映過去屏東平原平埔族人文化累積的示範作用，堪稱屏東平原上族群文化的典範，將持續推動部落復振及文化傳承。

