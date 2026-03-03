中壢監理站開學首週加強稽查娃娃車、學生交通車 去年取締違規13件

中壢監理站確保幼學童接送車輛符合安全規範，開學第一週加強查核。（中壢監理站提供）

新竹區監理所中壢監理站配合各校開學，為強化學童上下學安全，於本學期開學首週針對放學時段幼童專用車（娃娃車）及學生交通車進行加強稽查，並會同市府教育局、警察局交通警察大隊於中壢區中平國小實施聯合稽查，以保障幼學童的乘車安全。

中壢監理站為確保幼學童接送車輛符合安全規範，除開學第一週為加強查核週，平均每月安排4班次對轄內幼童專用車及學生交通車執行聯合稽查勤務，經統計去年1月至12月止，累計執行稽查44次，攔查幼童專用車40輛，取締違規6件，態樣均為超載；另學童交通車攔查55輛，取締違規7件，其中未依駕照持照條件規定駕車2件、超載5件。此次開學首週計攔查學生交通車1輛、遊覽車4輛，並未查獲違規事項。

中壢監理站指出，幼童專用車及學生交通車稽查重點為安全門是否能正常開啟、滅火器是否有效、車輛有無違規改裝及超載等。呼籲家長慎選補習班及兒童課後照顧服務中心，多留意接送孩童車輛的車況，讓學校、家長及政府機關攜手共同把關，如此才能防護滴水不漏，提升學童乘車安全。

