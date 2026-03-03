全台唯一獅虎「阿彪」有書了！化身Q版兒童繪本今亮相

屏科大幼保系以校內收容中心的動物為主題，創作系列繪本。（記者陳彥廷攝）

國立屏東科技大學幼兒保育系以往大四專題有不少學生會採繪本作為產出，但充滿童趣又富有生命教育意義的繪本以往未曾出版，今年獲得台南市至善教育基金會的幫助，一口氣出版學生以校內動物收容中心的動物作為主角，一連繪製4本系列繪本，台灣唯一一隻被收容在內的「獅虎」阿彪，也化成為Q版主角，發表會特別邀請屏科大幼兒園小朋友共同參與，成為繪本的第一批小小讀者。

屏科大的「保育類野生動物收容中心」內有紅毛猩猩、食蟹獴、陸龜、亞洲黑熊及鳥類、猛禽甚至還有混種的「獅虎」阿彪，大大小小的野生動物有200多種，每隻動物都受過傷或是原飼主無法再飼養，但在中心的照料下，依然堅韌生存。今天這些動物透過純真的視角，與書中動物主角展開一場溫柔而深刻的心靈對話，也為生命教育在幼教現場扎根，留下動人的見證。

屏科大校長張金龍表示，感謝台南市至善教育基金會支持，學校的「保育類野生動物收容中心」真實的動物故事，得以成為生動活潑的繪本，期盼小朋友翻閱繪本時，從故事中學習以溫柔的心愛護動物、尊重自然，成為保護環境和守護動物的小英雄，能如同書中「波特森林」的暖陽，照耀幼教現場與社會各個角落。

幼保系助理教授楊璧暉說，學生的專題以往囿於經費無法出版，感謝台南市至善教育基金會的襄助，共出版包括《毛毛找新家》、《皮皮大冒險》、《勇敢的樂樂》和《不一樣的彪》等4本1套的套書共3000套，故事就取材自收容中心的真實救援與生命挑戰個案，師生全程探訪、研究、討論、繪製及影片配音，化艱澀專業知識貼近孩子的成長經驗，啟發同理心。

台南市至善教育基金會林盈利說，至善長期關注高國中小師資培育及生命教育，認為每個生命都值得被溫柔擁抱，得知屏科大有這樣的需求後，二話不說投入資源協助繪本出版，也讓在地的生命故事，透過Q版繪本擬人化的傳播擴散，還有舞台劇及偶劇的方式巡迴於幼兒園，讓護生的種子在幼童心中萌芽。

