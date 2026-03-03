台灣燈會嘉義開幕 賴清德點亮「光沐-世界的阿里山」主燈

總統賴清德（中）、嘉義縣長翁章梁（右）及交通部長陳世凱（左）點亮台灣燈會主燈。（記者廖耀東攝）

2026台灣燈會今晚在嘉義縣展開，由總統賴清德點亮主燈「光沐-世界的阿里山」，今年主燈設計融合阿里山神木意象、在地自然素材與互動科技，部分材質使用丹娜絲颱風造成的風倒木，主燈秀搭配精彩表演及煙火秀，讓在場民眾驚呼連連。

今天一早嘉義地區降雨不斷，午後雨勢停止，工作人員忙著復原場地，希望讓台灣燈會開幕盡善盡美，晚間7點總統賴清德、嘉義縣長翁章梁、交通部長陳世凱、內政部長劉世芳、運動部長李洋、立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠及王育敏等參與點亮主燈儀式。

賴清德說，嘉義縣山明水秀，是台灣重要糧倉，談到嘉義縣就想到阿里山、鰲鼓濕地和嘉義雞肉飯，現在已經不同，在翁章梁縣長及立委爭取，中央大力支持發展，正邁向農工科技大縣，國家最重要的無人機基地就在嘉義縣，全世界最先進、數量最大的台積電先進封裝廠就在嘉義縣，未來的發展可期，嘉義縣就用這樣的自信，爭取第三次辦理台灣燈會。

賴清德說，今年台灣燈會與過往不同，邀請國外團隊來台灣製作花燈，提供展覽，並將大阪世博台灣科技館（TECH WORLD館）搬回嘉義，用嘉義的故事、台灣故事做展覽，精彩可期。

賴清德表示，交通部與內政部全力支持嘉義縣政府辦好台灣燈會，感謝中央與地方團隊；台灣燈會是第37年舉辦，30多年來走出台灣特色，贏得國際社會肯定，台灣燈會是國際上非常重要也代表性的活動之一，被稱為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，可見30多年來累積的實力有相當水準，請全國父老鄉親不要錯過今年的台灣燈會，非常精彩，光彩奪目，點亮嘉義、點亮台灣，點亮我們心中的希望，希望我們的國家能越來越好，社會越來越進步。

台灣燈會主燈以「光」為媒介，串連山海與宇宙意象，象徵台灣立足現在、照亮未來並面向世界的決心，主燈燈光秀展演時間從晚上6點到10點，每半小時展演一次3分鐘，每晚共8場，活動期間開放主燈觀禮台部分席次，民眾可依限定場次現場排隊入場觀賞，名額有限。

台灣燈會今起至3月15日，天天有精彩展演，規劃有「主展區」及「縣府展區」兩大區域，共計展出1座主燈、2大副燈及22個主題燈區，集結超過600件燈藝作品。

煙火搭配台灣燈會主燈「光沐-世界的阿里山」。（記者廖耀東攝）

台灣燈會煙火秀。（記者廖耀東攝）

主燈「光沐-世界的阿里山」。（記者林宜樟攝）

副燈「天驥夢飛揚」。（記者林宜樟攝）

台灣燈會美麗的燈區。（記者林宜樟攝）

