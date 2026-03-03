為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣燈會主場地太保遇4級地震 逾萬遊客「嘸驚」繼續賞燈看煙火

    2026/03/03 21:28 記者蔡宗勳／嘉義報導
    台灣燈會主燈元宵夜7點半點燈後，7點52分楠西發生規模5淺層地震，燈會主場地太保市震度達4級。（記者蔡宗勳攝）

    台灣燈會主燈元宵夜7點半點燈後，7點52分楠西發生規模5淺層地震，燈會主場地太保市震度達4級。（記者蔡宗勳攝）

    2026台灣燈會今天晚上7點半由總統賴清德主持主燈點燈儀式後，正當逾萬遊客等候晚上8點主燈整點燈光秀時，地面突然震動一下，瞬時手機響起國家級地震警報，眾人雖受到一些震撼，但不影響賞燈、看煙火的興致。正在媒體區等候高空煙火秀的縣長翁章梁詢問大家「剛剛是不是有地震」，因為站在台上真的比較有感覺。

    今天晚上7點52分49.1秒在台南市楠西區靠近嘉義縣大埔鄉處發生規模5.0的地震，深度極淺5.9公里，包括嘉義縣大埔鄉、台灣燈會主場地太保市都是最大震度4級。

    張姓遊客表示，這次國家級地震警報慢了半拍，在大家感到搖動時，還想說發生什麼事時，手機的警報聲才響起；根據中央氣象署資料也顯示，地震發生時間7點52分49.1秒，手機警報顯示時間為7點53分。

    雖然太保市地震強度達4級，但因人太多，沒有感受到強烈的搖動感，反而是被手機的警報聲嚇一跳，幸好震動時間很短，無損大家的遊興，繼續等候8點主燈整點燈光秀與8點5分登場的12分鐘高空煙火秀。

    嘉義震度4級的國家級警報慢半拍。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義震度4級的國家級警報慢半拍。（記者蔡宗勳攝）

    台灣燈會高空煙火秀登場前，燈會主場地太保市遇震度4級地震。（記者蔡宗勳攝）

    台灣燈會高空煙火秀登場前，燈會主場地太保市遇震度4級地震。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播