台灣燈會主場地太保遇4級地震 逾萬遊客「嘸驚」繼續賞燈看煙火

台灣燈會主燈元宵夜7點半點燈後，7點52分楠西發生規模5淺層地震，燈會主場地太保市震度達4級。（記者蔡宗勳攝）

2026台灣燈會今天晚上7點半由總統賴清德主持主燈點燈儀式後，正當逾萬遊客等候晚上8點主燈整點燈光秀時，地面突然震動一下，瞬時手機響起國家級地震警報，眾人雖受到一些震撼，但不影響賞燈、看煙火的興致。正在媒體區等候高空煙火秀的縣長翁章梁詢問大家「剛剛是不是有地震」，因為站在台上真的比較有感覺。

今天晚上7點52分49.1秒在台南市楠西區靠近嘉義縣大埔鄉處發生規模5.0的地震，深度極淺5.9公里，包括嘉義縣大埔鄉、台灣燈會主場地太保市都是最大震度4級。

張姓遊客表示，這次國家級地震警報慢了半拍，在大家感到搖動時，還想說發生什麼事時，手機的警報聲才響起；根據中央氣象署資料也顯示，地震發生時間7點52分49.1秒，手機警報顯示時間為7點53分。

雖然太保市地震強度達4級，但因人太多，沒有感受到強烈的搖動感，反而是被手機的警報聲嚇一跳，幸好震動時間很短，無損大家的遊興，繼續等候8點主燈整點燈光秀與8點5分登場的12分鐘高空煙火秀。

嘉義震度4級的國家級警報慢半拍。（記者蔡宗勳攝）

台灣燈會高空煙火秀登場前，燈會主場地太保市遇震度4級地震。（記者蔡宗勳攝）

