「白沙坑迎燈排」點燈遶境 民俗盛會照亮花壇夜空

眾人點亮象徵吉祥寓意的燈排，向福德老爺行三敬禮。（記者湯世名攝）

元宵盛事彰化花壇「白沙坑迎燈排」，今（3日）晚在花壇鄉文德宮舉行「白沙坑迎燈排文化節」點燈儀式，縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏、文德宮主委李錫圭及民代共同祭拜福德正神，點亮象徵吉祥寓意的燈排，開啟迎燈排遶境祈福活動序幕。

王惠美表示，文德宮供奉的福德老爺，是全國唯一頭戴官帽的土地公。白沙坑迎燈排源於清道光年間，相傳花壇文德村子弟曾維楨入翰林院為官，皇帝感念其孝心，特准其故鄉白沙坑於每年元宵節比照京城規制迎燈祈福，代代相傳至今已有198年歷史，並於2008年登錄為彰化縣無形文化資產。

花壇鄉長顧勝敏表示，白沙坑迎燈排一年比一年熱鬧，大家越拜越平安、越拜越好額（有錢）。

文化局表示，白沙坑迎燈排是中部地區最具代表性的元宵節慶之一。地方遵循古禮，以文德宮為中心，連續3天由居民扛著手工製作的燈排，繞行白沙坑地區長沙村、白沙村、文德村大街小巷，展現濃厚的地方信仰及凝聚力，更彰顯孝道為本的文化精神。除傳統迎燈排遶境與慶元宵晚會外，文化局也在文德宮內規劃《白沙坑迎燈排的奇幻旅程》臺語故事繪本展示專區，透過生動圖像與逗趣敘事，引導親子族群認識迎燈排的歷史由來，讓百年民俗向下扎根、世代傳承。

花壇鄉燈排遶境今晚盛大登場，千人扛燈排出發遶境。（記者湯世名攝）

彰化縣長王惠美（中）扶轎出發遶境。（記者湯世名攝）

舉燈排向福德老爺行三敬禮，開啟迎燈排遶境祈福活動序幕。（記者湯世名攝）

花壇鄉燈排遶境今晚盛大登場。（記者湯世名攝）

