為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「白沙坑迎燈排」點燈遶境 民俗盛會照亮花壇夜空

    2026/03/03 21:26 記者湯世名／彰化報導
    眾人點亮象徵吉祥寓意的燈排，向福德老爺行三敬禮。（記者湯世名攝）

    眾人點亮象徵吉祥寓意的燈排，向福德老爺行三敬禮。（記者湯世名攝）

    元宵盛事彰化花壇「白沙坑迎燈排」，今（3日）晚在花壇鄉文德宮舉行「白沙坑迎燈排文化節」點燈儀式，縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏、文德宮主委李錫圭及民代共同祭拜福德正神，點亮象徵吉祥寓意的燈排，開啟迎燈排遶境祈福活動序幕。

    王惠美表示，文德宮供奉的福德老爺，是全國唯一頭戴官帽的土地公。白沙坑迎燈排源於清道光年間，相傳花壇文德村子弟曾維楨入翰林院為官，皇帝感念其孝心，特准其故鄉白沙坑於每年元宵節比照京城規制迎燈祈福，代代相傳至今已有198年歷史，並於2008年登錄為彰化縣無形文化資產。

    花壇鄉長顧勝敏表示，白沙坑迎燈排一年比一年熱鬧，大家越拜越平安、越拜越好額（有錢）。

    文化局表示，白沙坑迎燈排是中部地區最具代表性的元宵節慶之一。地方遵循古禮，以文德宮為中心，連續3天由居民扛著手工製作的燈排，繞行白沙坑地區長沙村、白沙村、文德村大街小巷，展現濃厚的地方信仰及凝聚力，更彰顯孝道為本的文化精神。除傳統迎燈排遶境與慶元宵晚會外，文化局也在文德宮內規劃《白沙坑迎燈排的奇幻旅程》臺語故事繪本展示專區，透過生動圖像與逗趣敘事，引導親子族群認識迎燈排的歷史由來，讓百年民俗向下扎根、世代傳承。

    花壇鄉燈排遶境今晚盛大登場，千人扛燈排出發遶境。（記者湯世名攝）

    花壇鄉燈排遶境今晚盛大登場，千人扛燈排出發遶境。（記者湯世名攝）

    彰化縣長王惠美（中）扶轎出發遶境。（記者湯世名攝）

    彰化縣長王惠美（中）扶轎出發遶境。（記者湯世名攝）

    舉燈排向福德老爺行三敬禮，開啟迎燈排遶境祈福活動序幕。（記者湯世名攝）

    舉燈排向福德老爺行三敬禮，開啟迎燈排遶境祈福活動序幕。（記者湯世名攝）

    花壇鄉燈排遶境今晚盛大登場。（記者湯世名攝）

    花壇鄉燈排遶境今晚盛大登場。（記者湯世名攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播