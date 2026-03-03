炮聲震天！新莊廟街千人踩街歡慶元宵

新莊區長朱思戎帶著眾人從新莊保元宮出發，沿途發送象徵好運的糖果，向現場民眾獻上新春祝福。（記者黃政嘉攝）

新北市新莊區「廟街踩街慶元宵」活動今晚熱鬧登場，新莊區長朱思戎以象徵「馬到成功、招財納福」的財神爺造型亮相，以及身著邊疆民族服飾的新莊歌劇團團員和公所團隊，帶領眾人從新莊保元宮出發，走上新莊廟街，沿途發送象徵好運的糖果，沿途鼓聲喧闐，向現場民眾獻上新春祝福，轟炮臺活動也吸引眾多民眾參與。

踩街隊伍有1群化身為「小馬財神」的可愛孩童，以及大型氣偶表演，另有10多組在地協會與社團共襄盛舉，頭前國中龍獅隊舉者舞龍舞獅踩街，新莊區公所人員以「神仙龍馬賀」諧音，分別裝扮紅鶴、獨角獸、恐龍、財神爺同樂，新莊路還有店家主動提供飲料物資、出借廁所，歡慶元宵。

請繼續往下閱讀...

此外，已有近百年歷史的碧江公園「轟炮臺」，吊車將挖洞的炮台懸掛在空中，讓民眾比「準度」，爭相將鞭炮投擲進炮塔洞口，現場鞭炮聲四起，透過引燃鞭炮象徵驅除霉運，成功者可換好禮，吸引眾多民眾參與。

朱思戎表示，「廟街踩街慶元宵」活動自2000年起辦理，至今已邁入第26年，是新莊最具代表性的年度盛事之一，透過踩街活動，讓民眾一同走進新莊廟街，感受古蹟廟宇、特色巷弄與老字號店家的歷史韻味，並在沿途向各大廟宇祈福，期盼新的一年人人都平安順心、圓滿如意。

新北市新莊區「廟街踩街慶元宵」今晚熱鬧登場，新莊區長朱思戎以財神爺造型亮相。（記者黃政嘉攝）

新莊路有店家主動提供飲料物資、出借廁所，歡慶元宵。（記者黃政嘉攝）

新北市頭前國中龍獅隊舉者舞龍舞獅踩街。（記者黃政嘉攝）

家長帶著孩童化身「小馬財神」踩街慶元宵。（記者黃政嘉攝）

近百年歷史的碧江公園「轟炮臺」，吊車將挖洞的炮台懸掛在空中，讓民眾比「準度」，爭相將鞭炮投擲進炮塔洞口。（記者黃政嘉攝）

新莊區公所人員以「神仙龍馬賀」諧音，分別裝扮紅鶴、獨角獸、恐龍、財神爺。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法