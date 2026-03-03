台中元保宮燒火獅煙火秀 何欣純、江啟臣、楊瓊瓔同框點火

元保宮元宵夜傳承古禮慶典燒火獅。（記者蔡淑媛攝）

今天元宵節，台中市北區元保宮遵循古禮，提燈籠、放煙火、燒火獅，尤其燒火獅祈福儀式最為震撼，晚間8點點燃9尺高的巨型火獅，象徵辟邪除疫、消除疾病之氣，立委何欣純、江啟臣、楊瓊瓔也首度同台點火獅慶祝，廟方同時搭配600秒的煙火秀，現場聚集逾6000人，非常熱鬧。

元保宮燒火獅祈福儀式隆重登場，今年火獅造型再升級，9尺高巨型火獅，遵循古法以竹架紮製而成，換上量身打造的流蘇獅衣，更顯威風，火獅腹中也精心設計的煙火機關，在火獅燃燒的過程中，腹內煙火將伴隨著烈焰接連施放，同時廟方搭配約600秒的煙火秀。

燒火獅象徵去除瘴癘、掃除晦氣，儀式將在眾人虔誠祈願聲中正式點燃，熊熊烈焰瞬間衝天而起，璀璨花火與熊熊火光在夜空中交錯輝映，將元宵夜的氣氛推向最高潮，為新的一年祈求平安健康，氣勢磅礴，眾人歡呼連連。

今年選舉年，立委何欣純、江啟臣、楊瓊瓔也同框參拜，一一致詞祝賀，並與主委賴信雄共同點火獅，3名立委全程觀賞煙火，不過幾乎無互動，專心看煙火或是拿手機拍照錄影，立委黃健豪，及在地議員陳俞融、陳政顯、陳文政，衛生局長曾梓展、社會局長廖靜芝等人都與會共襄盛舉。

元保官除了元宵節晚上的燒火獅與煙火大秀，當天也規劃了豐富的系列活動，除了上午上午起提供素食平安餐，歌仔戲《保生大帝傳奇》、下午展開月老市集、威克樂團演唱，晚間6點起將發放限量的古早紙燈籠，並有傳統皮影戲「哪吒鬧東海」的精彩演出，讓大小朋友重溫傳統元宵賞燈、看戲的樂趣。

