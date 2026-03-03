大甲媽與白沙屯媽沿山海線同日進彰化 信徒期待驚喜會師

大甲媽祖（左圖）與白沙屯媽祖（右圖）4月18日極可能同時進入彰化，讓民眾期待有機會同框。（資料照）

備受矚目的大甲鎮瀾宮媽祖遶境日期確定，將於4月17日深夜起駕沿山線進入彰化縣彰化市，而白沙屯媽祖「粉紅超跑」預計4月20日回鑾安座，因此有彰化人推測，白沙屯媽祖回鑾時將化身「急行軍」走海線，並於18日晚間現身彰化鹿港、伸港地區，兩大天后極可能18日當天在彰化縣「同框」，一個是走山線，一個是走海線，不過信眾仍高度期盼，兩大天后能在彰化市驚喜會師。

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖，將於4月12日子時起駕南下北港進香。彰化警方研判，依照去年進香路徑，今年南下時間較寬裕，極大機率會走山線，也就是沿省道台1線南下，於13、14日兩天縱貫彰化縣境內，途經彰化市、花壇、大村及員林，14日晚間於彰化南端落腳。然而，回程考量到4月20日須回宮安座，回鑾之路將轉為「海線急行軍」，也就是沿省道台17線一路往北疾行，考驗廣大信眾的耐力，預計18日就會直衝彰化北端。

大甲鎮瀾宮今天擲筊確定媽祖鑾轎將於4月17日深夜起駕，展開9天8夜遶境進香之旅，依據廟方公布的時程，鑾轎會在4月18日傍晚進入彰化市駐駕南瑤宮，這也是大甲媽去程的第一個駐駕點。因此有彰化人精準算出，4月18日當天，大甲媽在「山線」的彰化市南瑤宮駐駕，白沙屯媽當天正好在「海線」的省道台17線急行軍，兩大天后同時都出現在彰化縣，距離僅約10餘公里，屆時將讓彰化縣成為全台最熱鬧的宗教盛會處。

大甲媽經過彰化市時擠得水洩不通。（資料照）

大甲媽依時程今年將於4月18日通過彰化市民生地下道。（資料照）

白沙屯媽祖回鑾預計4月18日通過彰化海線。（資料照）

白沙屯媽祖去年5月停駕在鹿港派出所，讓鹿港人為之瘋狂。（民眾提供）

