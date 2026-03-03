為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南楠西規模5.0地震 氣象署：去年0121大埔地震餘震

    2026/03/03 20:41 記者黃宜靜／台北報導
    台南市楠西區今天晚上7時52分發生芮氏規模5.0有感地震。（氣象署提供）

    台南市楠西區今天晚上7時52分發生芮氏規模5.0有感地震。（氣象署提供）

    台南市楠西區今晚7時52分發生芮氏規模5.0有感地震，台南市曾文、嘉義縣大埔及嘉義縣太保市均為4級。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，初判為去年0121大埔地震餘震序列，大埔地震餘震已慢慢回歸背景值，但仍會偶有較大餘震發生，民眾仍應隨時做好相關防震準備

    根據中央氣象署資料顯示，今天晚上7時52分在台南市楠西區發生芮氏規模5.0地震，地震深度為5.9公里，震央位於台南市政府東北方40.6公里。各地測得最大震度台南市、嘉義縣4級，高雄市、嘉義市、雲林縣3級，南投縣、彰化縣、澎湖縣、台中市2級，台東縣、屏東縣、花蓮縣、苗栗縣1級。

    吳健富指出，由於該地震地震深度較淺，僅5.9公里，因此周遭地區如大埔等地區震度達4級。

    吳健富表示，初判這次地震是去年0121大埔地震餘震序列，根據統計資料顯示，最近一次餘震在1月2日有小規模的地震，大埔地震餘震已慢慢回歸背景值，餘震數量慢慢減少，但仍會偶有較大餘震發生，如今天發生的這個餘震，因此民眾仍應隨時做好相關防震準備。

    中央氣象署補充，統計至今天晚上8點，0121大埔地震主震加有感餘震為211起，其中顯著有感地震為57起、小區域地震154起。

    0121大埔地震統計。（氣象署提供）

    0121大埔地震統計。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播