台南楠西規模5.0地震 氣象署：去年0121大埔地震餘震

台南市楠西區今天晚上7時52分發生芮氏規模5.0有感地震。（氣象署提供）

台南市楠西區今晚7時52分發生芮氏規模5.0有感地震，台南市曾文、嘉義縣大埔及嘉義縣太保市均為4級。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，初判為去年0121大埔地震餘震序列，大埔地震餘震已慢慢回歸背景值，但仍會偶有較大餘震發生，民眾仍應隨時做好相關防震準備

根據中央氣象署資料顯示，今天晚上7時52分在台南市楠西區發生芮氏規模5.0地震，地震深度為5.9公里，震央位於台南市政府東北方40.6公里。各地測得最大震度台南市、嘉義縣4級，高雄市、嘉義市、雲林縣3級，南投縣、彰化縣、澎湖縣、台中市2級，台東縣、屏東縣、花蓮縣、苗栗縣1級。

吳健富指出，由於該地震地震深度較淺，僅5.9公里，因此周遭地區如大埔等地區震度達4級。

吳健富表示，初判這次地震是去年0121大埔地震餘震序列，根據統計資料顯示，最近一次餘震在1月2日有小規模的地震，大埔地震餘震已慢慢回歸背景值，餘震數量慢慢減少，但仍會偶有較大餘震發生，如今天發生的這個餘震，因此民眾仍應隨時做好相關防震準備。

中央氣象署補充，統計至今天晚上8點，0121大埔地震主震加有感餘震為211起，其中顯著有感地震為57起、小區域地震154起。

0121大埔地震統計。（氣象署提供）

