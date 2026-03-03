為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    元宵夜鹽水蜂炮狂炸 突遇國家級警報

    2026/03/03 20:49 記者吳俊鋒／台南報導
    鹽水蜂炮激烈狂炸時，國家級地震警報突然響起。（記者吳俊鋒翻攝）

    鹽水蜂炮激烈狂炸時，國家級地震警報突然響起。（記者吳俊鋒翻攝）

    今天是元宵夜，台南鹽水蜂炮進入重頭戲，大街小巷狂炸，不過晚間7點52分，楠西發生有感地震，遊客們同步收到國家級警報，先是一陣錯愕，卻都相當鎮定，繼續體驗犁蜂炮的快感。

    根據中央氣象署資料，震央在楠西區，深度5.9公里，芮氏規模5，各地最大震度分別是台南曾文、嘉義大埔與嘉義太保等，都是4級，南市消防局尚無災情通報。

    鹽水蜂炮名列世界三大民俗慶典之一，今晚進入最高潮，下午起，近200座炮城陸續開炸，儘管鋒面來襲，氣溫驟降，有些地方也時而飄著細雨，仍擋不住民眾的熱情，人潮仍持續湧至。

    重頭戲的蜂炮遶境，晚上6點半從武廟啟程，點燃煙火瀑布後，區分A、B、C、D、E等5條路線，在鹽水小鎮各定點路口狂轟，炒熱當地的鬧元宵氣氛。

    由於人潮湧至，網路塞車，在鹽水鎮，感受到搖晃，以及接獲國家級警報幾乎同步，有的人專注犁蜂炮，根本不知道發生地震，事後才被告知，虛驚一場。

    鹽水蜂炮元宵夜狂炸，民眾熱情不減。（記者吳俊鋒攝）

    鹽水蜂炮元宵夜狂炸，民眾熱情不減。（記者吳俊鋒攝）

    鹽水蜂炮今晚進入最後高潮，煙火瀑布點燃後，神轎遶境隊伍出發。（記者吳俊鋒攝）

    鹽水蜂炮今晚進入最後高潮，煙火瀑布點燃後，神轎遶境隊伍出發。（記者吳俊鋒攝）

