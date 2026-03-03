為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南白河吳志高都閫府拆除倒數 店仔口文教協會邀民眾見證歷史痕跡

    2026/03/03 21:46 記者劉婉君／台南報導
    台南白河吳志高都閫府的外牆具有防禦設計。（記者劉婉君攝）

    台南白河吳志高都閫府的外牆具有防禦設計。（記者劉婉君攝）

    台南白河吳志高都閫府建於清同治年間，歷經地震、多次修建及數度轉手，目前僅保留一棟建築及部分外牆，由於已出售給建商，預計2個月後將拆除。當地的台南市店仔口文教協會在取得建商同意後，除了向市府爭取保留拆除後的建材，也邀請對歷史及建築有興趣的民眾，把握最後機會前往參觀，了解當地歷史，也向老建築道別。

    吳志高出生於清道光6年（1826）白河店仔口，清同治年間因協助平定戴潮春事件有功，受封為「斗六都司」，之後雖然未去赴任，但在店仔口興建一座「三落百二門」的都閫府，兼具民宅與府衙配置。

    台南市店仔口文教協會監事吳忠明表示，吳志高在地方開圳、成立書院、修寺廟，是店仔口三大人物之一，也曾因1875年英籍宣教師甘為霖到白水溪教宣教時，放火燒禮拜堂，引發「國際事件」。吳志高都閫府興建時規模相當大，前有月眉池，設有望高樓，外牆也有防禦用的槍孔，牆體內部設有碉堡空間，但1880年吳志高辭世後，家族逐漸沒落，加上地震等因素，都閫府也日益蕭條，幾經轉手。

    吳忠明指出，目前都閫府除了可看到傳統木雕及鐵剪刀等，建築外牆磚材包含清代與日治時期不同年代的磚料，顯示經過多次修建與時代更替的歷史痕跡，外牆上也仍可看到槍眼，見證時代的背景，也是大新營周邊地區少見具有完整防禦設計思維的建築。對地方文史或建築有興趣的民眾，可以把握最後的2個月時間，與店仔口文教協會聯繫，協會人員願提供免費導覽解說服務，讓更多人知道這座具有歷史底蘊的建築。

    店仔口文教協會理事長吳菁菁說，希望都閫府拆除後的建材，可以保留在白河，將來有機會可以另外找地方重建，讓更多人認識在地歷史。

    吳忠明說明台南白河吳志高都閫府外牆上的槍眼設計。（記者劉婉君攝）

    吳忠明說明台南白河吳志高都閫府外牆上的槍眼設計。（記者劉婉君攝）

    台南白河吳志高都閫府的鐵剪刀。（記者劉婉君攝）

    台南白河吳志高都閫府的鐵剪刀。（記者劉婉君攝）

    台南白河吳志高都閫府預計2個月後拆除。（記者劉婉君攝）

    台南白河吳志高都閫府預計2個月後拆除。（記者劉婉君攝）

    吳忠明手指處為吳志高都閫府早期望高樓所在位置。（記者劉婉君攝）

    吳忠明手指處為吳志高都閫府早期望高樓所在位置。（記者劉婉君攝）

    吳志高都閫府預計2個月後拆除。（記者劉婉君攝）

    吳志高都閫府預計2個月後拆除。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播