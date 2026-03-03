台南白河吳志高都閫府拆除倒數 店仔口文教協會邀民眾見證歷史痕跡

台南白河吳志高都閫府的外牆具有防禦設計。（記者劉婉君攝）

台南白河吳志高都閫府建於清同治年間，歷經地震、多次修建及數度轉手，目前僅保留一棟建築及部分外牆，由於已出售給建商，預計2個月後將拆除。當地的台南市店仔口文教協會在取得建商同意後，除了向市府爭取保留拆除後的建材，也邀請對歷史及建築有興趣的民眾，把握最後機會前往參觀，了解當地歷史，也向老建築道別。

吳志高出生於清道光6年（1826）白河店仔口，清同治年間因協助平定戴潮春事件有功，受封為「斗六都司」，之後雖然未去赴任，但在店仔口興建一座「三落百二門」的都閫府，兼具民宅與府衙配置。

台南市店仔口文教協會監事吳忠明表示，吳志高在地方開圳、成立書院、修寺廟，是店仔口三大人物之一，也曾因1875年英籍宣教師甘為霖到白水溪教宣教時，放火燒禮拜堂，引發「國際事件」。吳志高都閫府興建時規模相當大，前有月眉池，設有望高樓，外牆也有防禦用的槍孔，牆體內部設有碉堡空間，但1880年吳志高辭世後，家族逐漸沒落，加上地震等因素，都閫府也日益蕭條，幾經轉手。

吳忠明指出，目前都閫府除了可看到傳統木雕及鐵剪刀等，建築外牆磚材包含清代與日治時期不同年代的磚料，顯示經過多次修建與時代更替的歷史痕跡，外牆上也仍可看到槍眼，見證時代的背景，也是大新營周邊地區少見具有完整防禦設計思維的建築。對地方文史或建築有興趣的民眾，可以把握最後的2個月時間，與店仔口文教協會聯繫，協會人員願提供免費導覽解說服務，讓更多人知道這座具有歷史底蘊的建築。

店仔口文教協會理事長吳菁菁說，希望都閫府拆除後的建材，可以保留在白河，將來有機會可以另外找地方重建，讓更多人認識在地歷史。

