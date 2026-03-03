元宵暝 龍馬神獸主燈升空「十分」亮眼 「永續天燈」成亮點

新北市長侯友宜3日出席平溪天燈節，與現場貴賓攜手共同施放20呎「龍馬」雙神獸主燈。（記者塗建榮攝）

深受國人喜愛的「2026新北市平溪天燈節」壓軸場，今天（3日）元宵暝在平溪區十分廣場舉行，雖然雨淅瀝淅瀝下不停，寒風陣陣刺骨仍阻擋不了遊客湧入的渴望。新北市市長侯友宜與局處首長、在地里長共同施放2盞20呎「龍馬」神獸主燈，期許眾人未來龍馬精神，活力充沛，更將台灣獨有的元宵祈福文化推向國際。

「2026新北市平溪天燈節」繼首場平溪國中場的「三馬同驫」吸引國人目光後，今晚十分場的主燈施放更深受期待，新北市政府以「龍馬精神 活力新北」為核心意象，於元宵暝登場與民同樂。侯友宜與多位貴賓一同在神獸主燈上題寫新年祝福，侯友宜因地制宜寫下「十分馬力 十分活力」。當天燈逐一升空時，雙龍馬主燈在百燈簇擁下，昂首飛向天際，代表迎接好運氣與滿滿活力的開始，也藉此祈求新的一年平安順遂、國泰民安。

主辦單位為了讓現場民眾感受元宵暝歡樂氣氛，邀請黑金歲月舞蹈團、八青哥、shawnshawn尚融、陳瑋儒、DrunkMonk撞克茫客及AcQUA源少年接力演出，以天燈為媒介融合流行與本土文化，向全球展示台灣的文化共融特性，為民眾帶來視覺與聽覺的頂級饗宴。

為追求環境永續發展與在地傳統文化的平衡，新北市觀光旅遊局與十分國小合作，試行施放以全紙材作為基座支架的「永續天燈」。此款創新設計在升空後可於高空完全燃燒殆盡，大幅減輕對山林的負擔。期盼透過不斷的創新與試驗，為傳統節慶找到更友善環境的轉型契機。

此外，新北市政府將於3月8日與新北市山岳協會合作，舉辦「淨山活動」，屆時將由百岳達人吳雲天和崔祖錫帶領民眾深入平溪山林間探訪，藉此落實「觀光發展」與「環境保護」共榮共好。

2026平溪天燈節今晚（3日）在新北平溪區十分廣場登場，雖然天候不佳，但無礙民眾到場應援的熱情。（記者俞肇福攝）

新北市十分國小師生與金山科技中心合作研發「改良式環保永續天燈」3日平溪天燈節第二場次在十分廣場施放。（記者塗建榮攝）

以全紙材作為基座支架的「永續天燈」升空後，可在高空完全燃燒殆盡，大幅減輕對山林的負擔。（記者塗建榮攝）

