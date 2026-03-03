為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鹽水蜂炮元宵夜狂炸 鋒面擋不住民眾熱情 簇擁神轎遊街體驗炮轟

    2026/03/03 21:17 記者吳俊鋒／台南報導
    鹽水蜂炮在元宵夜熱鬧開炸。（記者李惠洲攝）

    鹽水蜂炮在元宵夜熱鬧開炸。（記者李惠洲攝）

    今天是元宵夜，名列世界三大民俗慶典之一的台南鹽水蜂炮進入最高潮，下午起，近200座炮城陸續開炸，儘管鋒面來襲，氣溫驟降，有些地方時而飄著細雨，仍擋不住民眾的熱情，人潮持續湧至，體驗被狂轟的刺激快感。

    主炮花燈「馬到成功馬年行大運」晚間9點在鹽水國中操場啟動，200萬發齊放，相當震撼。

    為期2天的活動昨登場，一直持續到今夜，重頭戲蜂炮遶境，晚上6點半從武廟啟程，點燃煙火瀑布後，區分A、B、C、D、E等5條路線，在鹽水小鎮各路口定點狂轟，炒熱當地鬧元宵氣氛。

    由於非假日，相較以往，今年人潮減少，不過到了傍晚時分，已無降雨，民眾可以盡情體驗緊跟神轎遊街，持續簇擁，近距離感受犁蜂炮，希望能「愈炸愈旺」，帶來好運道。

    蜂炮炸鳴聲此起彼落，相當熱鬧，今年主炮城「馬到成功馬年行大運」，打造3座長40尺、寬8尺、高7尺的大型LED花燈炮城，晚間9點在鹽水國中壓軸登場，約200萬發集中施放，為鹽水夜未眠升溫。

    鹽水蜂炮在元宵夜熱鬧開炸，煙火瀑布點亮夜空。（記者李惠洲攝）

    鹽水蜂炮在元宵夜熱鬧開炸,煙火瀑布點亮夜空。（記者李惠洲攝）

    鹽水夜未眠，蜂炮在元宵夜開炸。（記者李惠洲攝）

    鹽水夜未眠，蜂炮在元宵夜開炸。（記者李惠洲攝）

    鹽水蜂炮在元宵夜熱鬧開炸。（記者李惠洲攝）

    鹽水蜂炮在元宵夜熱鬧開炸。（記者李惠洲攝）

