    首頁 > 生活

    挨轟東環段瑞光路施工說明會太倉促 捷運局：明年初前把握時間蒐集意見

    2026/03/03 20:44 記者董冠怡／台北報導
    內湖區瑞光路下班尖峰塞車。（記者董冠怡攝）

    內湖區瑞光路下班尖峰塞車。（記者董冠怡攝）

    捷運環狀線東環段「CF710」區段標將動工，台北市捷運工程局與施工單位上週舉辦施工前民眾說明會，但被與會在地企業批評，事先未蒐集意見，導致面對問題時多數無法回答，也無說明塞車程度預計會有多大影響。捷運局第一區工程處長程道信受訪回應，當地交通預估會在明年初受到影響，會把握時間蒐集各方建議，與在地溝通取得最大共識，盡可能讓道路服務水準維持在接近現況。

    程道信表示，交通評估報告顯示，目前瑞光路尖峰道路服務水準約在E級（接近容量車流），尚未到F級（壅塞），與瑞光路平行的洲子街尖峰則為C至E級，若按規劃調整瑞光路、洲子街往東或往西的車道配置數與車流方向，施工期間應可維持在D至E級，也會派員現場觀察或裝設監視器，掌握實際車流狀況與問題所在，才能有效因應。

    程道信指出，工程方面，公園裡面不會影響道路交通者會優先施作，近期之內尚不會改變車道配置數量，但明年初可能會對當地交通有所影響，會把握時間與在地溝通取得最大共識，如何處理會最好，上週舉辦的施工前民眾說明會只是開始，之後將安排拜訪內科企業或協會，了解在地需求與困境，建立溝通發聲管道，以利面對問題時能共同找出最佳解，盡量將施工對交通的衝擊降到最低。

    他舉例，沿路多棟大樓都設有地下停車場，據觀察，塞車有一部分跟進出停車場有關，車速一定會變慢，如果是要到對向更慢，或是排隊等待入場等。進出停車場對開車族而言習以為常，可是仍須因地制宜，當地狀況可能會是問題的癥結點，需要去了解且想辦法努力突破特定限制。

    相關新聞請見︰

    捷運東環段瑞光路將動工！在地企業曝：施工說明會前未徵詢意見

