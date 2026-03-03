台中舊城點燈度元宵 紅燈籠照綠川水岸

民眾用紅燈籠照亮綠川。（記者黃旭磊攝）

台中聖心關懷協會舉辦「舊城.元宵夜提燈籠」活動，今晚7時起在中區綠川一帶，邀學童提紅色燈籠漫步在綠川水岸，也登上東協廣場「台中舊城故事廳-第一市場本舖」看台中老照片展覽，吃湯圓慶團圓，學童嗨翻稱「舊城元宵夜好有fu（氣氛）」。

群眾提紅燈籠漫步綠川水岸舊城區，用溫暖紅光照耀水面，導覽員說明水岸旁曾是老台中人文發源地，1912年因河岸綠蔭翠綠，被當時日本總督佐久間左馬太命名為「綠川」，日治時期打造為「小京都」景觀，隨行民眾說，「40年沒有提過紙燈籠，太開心了。」

主辦導覽詹秀珠說，台中百年前先民，元宵節用「綠川、柳川水」煮湯圓，現今綠川、柳川煥然一新，成為觀光休憩景點，民眾提燈遊河，為舊城元宵夜留下溫馨美好回憶。

舊城元宵夜提燈籠活動持續8年，數十名民眾提著點蠟燭燈籠，參與民眾表示，在舊城生活多年，其實對於街道環境不是很了解，原來「上元節就是元宵節，其實就是古時候的相親大會」，年輕男女提燈籠去找好對象。

民眾在元宵夜參與「舊城 . 元宵夜提燈籠」活動，用紅燈籠照亮綠川。（記者黃旭磊攝）

