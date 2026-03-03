元宵節遇月全食 屏東5地連線直播

屏東月全食直播。（屏東縣天文學會直播）

屏東縣政府今晚（3日）舉辦「屏東月全食SOLO之夜」，讓大家一起在農曆元宵節觀賞月全食的天文奇景，這次活動突破地域限制，以屏東縣立體育館為主會場，並串聯高樹國小、小琉球中澳沙灘堤頂、車城國小及恆春東城門等四大衛星場地，透過五地同步連線直播，打造橫跨屏北、屏南及離島的觀星盛會。

屏東縣政府交通旅遊處表示，為提升觀測成功率，活動首度採用多點連線直播機制，透過不同地理區位分散風險，有效降低雲層遮蔽影響。無論身處主會場或透過線上觀看，民眾皆可即時掌握各地觀測畫面，沉浸於全縣同步「追月」的壯觀氛圍，讓天文觀測不再受限於單一地點。

請繼續往下閱讀...

位於屏東縣立體育館的主會場，活動將於晚上6點展開，現場除了邀請星空大使施世治老師進行專業月全食導覽外，更規劃多樣化互動內容，包含：月球解說與導覽、有獎徵答互動、天文望遠鏡觀測、月食攝影教學，月亮最精彩的全食階段將出現在7點4分到8點3分，月面將轉為神秘暗紅色，極具觀賞價值。重要時刻，初虧5點50分、食既7點4分、食甚7點34分、生光8點3分、復圓9點18分。

天文導覽情形。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法