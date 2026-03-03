財神發糖、痛車助陣！中市南區國光里元宵踩街 百人提燈巡里祈福

台中市南區國光里福正宮在晚間舉辦元宵節提燈籠遊街，幾百人參加。（市議員陳雅惠提供）

今天是元宵節，台中市南區國光里福正宮在晚間舉辦元宵節提燈籠遊街活動，數百盞燈火沿街綿延，在夜色中閃耀如龍，由「鼓車」與彩繪動漫人物的「痛車」領頭，另有兩位「財神爺」扮裝沿途發送糖果與造型氣球，熱鬧非凡。

踩街隊伍晚間7點於正義街236號前集結出發，沿仁和路、國光路、建成路及正義街、瑞豐街一帶穿梭社區巷弄；福正宮管委會主委曾再富，市議員陳雅惠、江肇國，前議員邱素貞、立委何欣純團隊及國光里長參選人曾綵希等人也全程陪同行走，與里民並肩巡里祈福，氣氛熱絡、溫馨。

活動中，主辦單位逐一發送摸彩券，踩街結束後隨即舉行摸彩活動，現場歡呼聲此起彼落；同時準備台灣小吃，讓民眾在品嚐美食之餘交流寒暄，將節慶氣氛推向高潮。

曾再富表示，元宵提燈遊街已延續近30年，是當地重要的年度傳統，希望透過這樣樸實而溫暖的方式，讓孩子認識在地文化，也讓鄰里彼此更熟識，進一步凝聚社區向心力。

陳雅惠指出，提燈籠巡里祈福是國光里的共同記憶，從已故父親陳仁榮擔任里長時發起至今，讓這份溫暖得以傳承，讓社區更加團結。

林姓家長則說，平時難得整條街的人齊聚一堂，孩子玩得開心，大人也重逢許多老朋友，笑聲與問候不斷，這就是過節最美好的樣子。

台中市南區國光里福正宮在晚間舉辦元宵節提燈籠遊街活動。（市議員陳雅惠提供）

