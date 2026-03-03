為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全台雲量偏多！元宵節賞「血月」靠運氣

    2026/03/03 19:39 記者黃宜靜／台北報導
    中央氣象署表示，今晚全台雲量偏多、偶飄雨的天氣，天氣狀況較不佳，若很幸運的話也許有機會在雲縫間短暫瞥見月亮。（氣象署提供）

    中央氣象署表示，今晚全台雲量偏多、偶飄雨的天氣，天氣狀況較不佳，若很幸運的話也許有機會在雲縫間短暫瞥見月亮。（氣象署提供）

    今年最受矚目的天象「月全食」於今天（3日）傍晚登場，中央氣象署在臉書上表示，今晚全台雲量偏多、偶飄雨的天氣，天氣狀況較不佳，若很幸運的話也許有機會在雲縫間短暫瞥見月亮。

    台北天文館說明，這次月食台灣可見「月出帶食」，月球於17時50分升起時進入地球本影而開始缺角；19時4分「食既」後完全進入地影，月面呈現暗紅色，即俗稱的「血月」；19時34分達到「食甚」，至20時3分「生光」結束全食階段，開始逐漸轉虧為盈，最終於21時18分完全「復圓」。

    台北天文館指出，本世紀全球各地預計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次及半影月食85次，台灣可看到63次月全食、38次月偏食及60次半影月食。上次台灣可見的月全食發生在去年9月7日，下次台灣可見到全程月食階段則將要等到2028年12月31日。

    中央氣象署預報員黃恩鴻說明，今天受到華南雲雨區影響，從早上開始一整天斷斷續續的有降雨情形，雖然下半天到晚上有降雨空檔、雨勢趨緩，但雲量明顯偏多、且有零星降雨出現，因此今天晚上到明天早上，要見到月亮或太陽的機率都偏低。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播