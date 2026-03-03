全台雲量偏多！元宵節賞「血月」靠運氣

中央氣象署表示，今晚全台雲量偏多、偶飄雨的天氣，天氣狀況較不佳，若很幸運的話也許有機會在雲縫間短暫瞥見月亮。（氣象署提供）

今年最受矚目的天象「月全食」於今天（3日）傍晚登場，中央氣象署在臉書上表示，今晚全台雲量偏多、偶飄雨的天氣，天氣狀況較不佳，若很幸運的話也許有機會在雲縫間短暫瞥見月亮。

台北天文館說明，這次月食台灣可見「月出帶食」，月球於17時50分升起時進入地球本影而開始缺角；19時4分「食既」後完全進入地影，月面呈現暗紅色，即俗稱的「血月」；19時34分達到「食甚」，至20時3分「生光」結束全食階段，開始逐漸轉虧為盈，最終於21時18分完全「復圓」。

台北天文館指出，本世紀全球各地預計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次及半影月食85次，台灣可看到63次月全食、38次月偏食及60次半影月食。上次台灣可見的月全食發生在去年9月7日，下次台灣可見到全程月食階段則將要等到2028年12月31日。

中央氣象署預報員黃恩鴻說明，今天受到華南雲雨區影響，從早上開始一整天斷斷續續的有降雨情形，雖然下半天到晚上有降雨空檔、雨勢趨緩，但雲量明顯偏多、且有零星降雨出現，因此今天晚上到明天早上，要見到月亮或太陽的機率都偏低。

