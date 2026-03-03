為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    內湖盛事「夜弄土地公」登場！店家掃炮屑求財運亨通

    2026/03/03 19:35 記者孫唯容／台北報導
    福德正神神轎遶境行前，有舞獅陣祈求順利，隨後眾人齊心在地面上舖滿長串鞭炮，一點燃市區炮聲隆隆、火光飛天。（記者孫唯容攝）

    福德正神神轎遶境行前，有舞獅陣祈求順利，隨後眾人齊心在地面上舖滿長串鞭炮，一點燃市區炮聲隆隆、火光飛天。（記者孫唯容攝）

    內湖地區盛事「夜弄土地公」，至今已有百年歷史，今（3日）在北市內湖梘頭福德祠熱鬧登場，現場吸引民眾聚集，傍晚5點50分，正式起駕遶境，遶境路線涵蓋內湖路二段、成功路四段、星雲街及康寧路一段等主要幹道，商家燃放長串鞭炮感謝土地公，祈求來年「炸越旺、發越快」，希望財運亨通。

    內湖梘頭福德祠元宵節「夜弄土地公」活動，每年吸引許多民眾、商家共襄盛舉，福德正神神轎遶境行前，有舞獅陣祈求順利，隨後眾人齊心在地面上舖滿長串鞭炮，一點燃市區炮聲隆隆、火光飛天，鞭炮愈多代表商家來年生意愈興隆，據說炸得越旺，財運就越旺，居民則爭相掃象徵著財富的炮屑，認為掃回來得越多，財運就愈亨通。

    內湖梘頭福德祠主委許昌華表示，等到土地公遶境返程後，廟方會準備溫水，擦拭土地公的神像，再穿上神衣，有民眾、香客會用毛巾沾取「土地公的洗澡水」，回家使用，同樣象徵求財、保平安。

    許昌華也說，這是內湖最重要的盛事，即便遇到雨天，內湖居民依然熱情參與，推估沿線圍觀民眾有上萬人，希望往後內湖區的踩街文化可以推展到全民參與。

    每年吸引許多民眾、商家共襄盛舉，福德正神神轎遶境行前，有舞獅陣祈求順利。（記者孫唯容攝）

    每年吸引許多民眾、商家共襄盛舉，福德正神神轎遶境行前，有舞獅陣祈求順利。（記者孫唯容攝）

    福德正神神轎遶境行前，有舞獅陣祈求順利，隨後眾人齊心在地面上舖滿長串鞭炮，一點燃市區炮聲隆隆、火光飛天。（記者孫唯容攝）

    福德正神神轎遶境行前，有舞獅陣祈求順利，隨後眾人齊心在地面上舖滿長串鞭炮，一點燃市區炮聲隆隆、火光飛天。（記者孫唯容攝）

