內湖盛事「夜弄土地公」登場！店家掃炮屑求財運亨通

福德正神神轎遶境行前，有舞獅陣祈求順利，隨後眾人齊心在地面上舖滿長串鞭炮，一點燃市區炮聲隆隆、火光飛天。（記者孫唯容攝）

內湖地區盛事「夜弄土地公」，至今已有百年歷史，今（3日）在北市內湖梘頭福德祠熱鬧登場，現場吸引民眾聚集，傍晚5點50分，正式起駕遶境，遶境路線涵蓋內湖路二段、成功路四段、星雲街及康寧路一段等主要幹道，商家燃放長串鞭炮感謝土地公，祈求來年「炸越旺、發越快」，希望財運亨通。

內湖梘頭福德祠元宵節「夜弄土地公」活動，每年吸引許多民眾、商家共襄盛舉，福德正神神轎遶境行前，有舞獅陣祈求順利，隨後眾人齊心在地面上舖滿長串鞭炮，一點燃市區炮聲隆隆、火光飛天，鞭炮愈多代表商家來年生意愈興隆，據說炸得越旺，財運就越旺，居民則爭相掃象徵著財富的炮屑，認為掃回來得越多，財運就愈亨通。

請繼續往下閱讀...

內湖梘頭福德祠主委許昌華表示，等到土地公遶境返程後，廟方會準備溫水，擦拭土地公的神像，再穿上神衣，有民眾、香客會用毛巾沾取「土地公的洗澡水」，回家使用，同樣象徵求財、保平安。

許昌華也說，這是內湖最重要的盛事，即便遇到雨天，內湖居民依然熱情參與，推估沿線圍觀民眾有上萬人，希望往後內湖區的踩街文化可以推展到全民參與。

每年吸引許多民眾、商家共襄盛舉，福德正神神轎遶境行前，有舞獅陣祈求順利。（記者孫唯容攝）

福德正神神轎遶境行前，有舞獅陣祈求順利，隨後眾人齊心在地面上舖滿長串鞭炮，一點燃市區炮聲隆隆、火光飛天。（記者孫唯容攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法