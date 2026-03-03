基隆沈寂多年「炮獅」重出街頭 元宵節民眾好驚喜

基隆西定路「聚樂社」舞獅團重現江湖，元宵節前往店家前「炮獅」。（記者盧賢秀攝）

基隆市過去元宵節在市區「炮獅」傳統活動，越炮越旺，近年環保等因素，炮獅文化逐漸式微，基隆西定路聚樂社的炮獅又重出江湖！今天元宵節向商家拜年，祝商家生意興旺，也有民眾說好熱鬧又看到炮獅、很驚喜。

基隆市中心商業區，早年有「炮獅」活動，市區有十幾個舞師團體在元宵節前後，前往市區孝二路委託行、孝一路崁仔頂或愛三路等地表演索取紅包，店家在門口擺放小火爐，點燃鞭炮來轟炸獅陣，越炸越旺。但因環保及安全等因素，近年逐漸式微。

基隆西定路聚樂社認為這項民俗傳統，就這樣消失了很可惜，聚樂社副社長江偉銘表示，他們延續往年傳統，在元宵前先詢問店家意願，店家同意後，再正式發送「炮獅帖」給店家，今天元宵節舞獅團上門拜年，祝福店家生意興隆。

江偉銘說，依傳統習俗，店家會將鞭炮施放完後的炮灰、碎屑往店內掃，象徵四方來財。

今年炮獅使用的是環保鞭炮，數量也不是很多，民眾說，已經很久沒看到炮獅了，今天在市區看了很熱鬧、也很驚喜。

基隆西定路「聚樂社」舞獅團重現江湖，元宵節前往店家前「炮獅」。（記者盧賢秀攝）

