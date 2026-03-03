彰化虐狗案母犬離奇失蹤 網友重金尋狗「死也要見屍」

1隻母犬疑遭凌虐後離奇失蹤，網友重金懸賞狗狗下落。（網友提供）

悚！彰化市爆發一起疑似虐狗事件，1隻1歲大的杜告母犬慘遭飼主用繩子瘋狂抽打，淒厲的叫聲被PO上網，引發大批網友怒火，不料母犬事後竟離奇消失，至今下落不明，網友懸賞3到6萬元，並稱「死也要見到屍體」；彰化縣動物防疫所追查毆打犬隻事證明確，將飼主依違反動物保護法辦理裁罰，但尚無具體事證認定犬隻遭殺害、棄置或其他不法處理，已會同警方等單位追查犬隻下落。

飼主辯「送人卻走失」

愛狗人士PO網指出，這起虐狗事件比之前台中梧棲小黑狗更誇張；彰化市大白狗長期受虐，光是拍到的影片裡就被暴打10多下，2月5日當天還有鄰居聽到狗慘叫的聲音，飼主藉口說狗要送人，結果說狗在伸港鄉六股抽水站附近跑了。現在狗狗生死不明，拜託住附近的朋友請一起注意這隻狗狗去向。

請繼續往下閱讀...

為了找回這隻全身白毛的杜告母犬，有熱心人士上網重金協尋，並稱「懸賞金活的6萬、找到屍體3萬」，拜託大家幫忙找到這隻受虐狗。

動防所則回應說，本案自通報起即持續多次至現場查察、車輛查驗、監視器調閱、警政協助比對及民間協尋，均依事證積極辦理，並非外界所稱消極處理或經關切後始介入。

市長林世賢要求嚴辦

截至目前為止，綜合現場查察結果、車輛與影像查證、警方確認及協尋情形，尚無客觀具體事證足以認定犬隻遭殺害、棄置或其他不法處理。惟針對已確認的毆打犬隻行為，已依法辦理裁罰，絕不寬貸。

彰化市長林世賢則指出，接到民眾陳情後第一時間去了解狀況，並到分局備案。他會積極追蹤，並持續緊盯後續進度，要求主管機關依法嚴辦，給社會一個清楚的交代。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法