確定了！鎮瀾宮大甲媽遶境進香 4/17深夜起駕

鎮瀾宮董事長顏清標率領全體董監事，擲筊請示媽祖定下今年的遶境進香起駕日期。（記者張軒哲攝）

台中大甲鎮瀾宮按照傳統，由董事長顏清標率領全體董監事，在今日元宵節夜間舉行筊筶典禮，經擲筊請示媽祖，今年遶境進香起駕日期為國曆4月17日（星期五）深夜10點5分起駕，4月26日回鑾鎮瀾宮，展開9天8夜至新港奉天宮遶境之旅。

今年鎮瀾宮依然按照傳統，在下午5時40分舉行媽祖賜福元神燈點燈典禮，隨後於下午6時，以簡單隆重的筊筶典禮，擲筊請示媽祖定下2026年的遶境進香的起駕日期及時間，顏清標擲筊後，確定是4月17日深夜起駕。

顏清標表示，今年的主題「善」，主要是想表達善的循環。近幾年，大甲媽祖遶境進香活動皆訂有年度主題，從傳承、付出、人情味、同心、感恩等，往往都能夠引起信徒及香客間的討論和共鳴。

元宵當天也正式公布2026遶境活動的主題「善」，本意是美好的事。這個字的涵義，完整的貫穿整場的遶境活動，從沿途點心站、茶水飲料補給站、按摩休息站、沐浴車、香客服務車、醫療團等，無處不展現著台灣這塊土地上最「美好的事」，成千上萬的人都在大甲媽遶境活動中，自動的發善心、起善念、施善行、說善言、結善緣，讓每個人的心中都能感受到善的溫暖，自然而然的衍生發展善的循環。

