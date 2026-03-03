長照3.0上路！台南交通擴大接送 拚3年線上預約達2成

台南長照交通服務升級，數位預約上路提升派車效率。（圖由南市衛生局提供）

台南市持續推動「長照交通接送服務」，去（2025）年服務人次已突破11萬。隨著長照3.0今年正式上路，服務對象擴大納入全齡失智者及急性後期整合照護計畫（PAC）個案，預期使用需求將再攀升。市府除維持電話預約管道，也將強化數位預約平台推廣，提升派車效率與服務品質，同步由衛生局協助長輩克服數位落差，培養使用習慣，讓服務更便利。

南市衛生局指出，近年交通接送需求持續成長，尖峰時段預約困難、資源分散調度彈性不足及資訊掌握度低，成為目前挑戰。未來將透過平台整合車輛調度與預約資訊，提供多元入口與快速預約功能，提高行政效率與派車精準度，減少等候時間。

依規劃，今（2026）年至2028年將逐步提升線上預約比例，目標今年達10%、2027年15%、2028年20%，循序培養市民數位使用習慣。透過系統化管理與數據分析，讓車輛調度更即時透明，強化服務穩定度與公平性，朝智慧照護城市願景邁進。

市長黃偉哲表示，面對人口快速老化與超高齡社會來臨，交通接送是長者持續接受醫療與照顧的重要支持系統。數位平台建置後，關鍵在於準時派車與資訊公開透明，提升民眾信任感。他也要求持續蒐集使用者回饋、落實稽查管理，確保線上與電話預約同樣可靠；並請相關單位協助媒合民間捐贈車輛，擴充服務量能，讓長照交通網更完善。

