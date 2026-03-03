中央大學結合微重力模擬系統，研發太空防護霜。（中央大學提供）

國立中央大學太空科學與科技研究中心（簡稱：太科中心）與長瑩公司（Space Ark Biomedical）攜手推動太空生醫產學合作計畫，正式發表雙方共同研發的創新產品，展現跨域整合與技術創新的具體成果，未來將持續推動太空生醫領域的國際合作與產業合作，強化科研創新與全球夥伴交流，打造具國際競爭力的太空生醫發展模式。

發表會由長瑩公司捐贈此次合作產品予中央大學，以支持人才培育與實務應用發展，展現企業回饋教育與科研創新的社會責任，而首批產品並致贈「2026台波太空論壇」來訪的波蘭太空研究專家，象徵台灣太空生醫技術積極鏈結國際。

請繼續往下閱讀...

由中央大學生醫科學與工程學系副教授許藝瓊所帶領的太空生醫專業團隊，這次導入長瑩生技獨家ASTA-S游離型蝦紅素核心技術，成功開發具「太空環境防護」特色的創新產品，目標在抵禦來自宇宙輻射與無重力逆境的自由基傷害，為太空生醫應用領域注入嶄新動能。

中大副校長綦振瀛說明，該計畫導入太空模擬環境測試平台，透過微重力模擬系統的實驗設計，系統性評估活性成分在極端環境下的穩定性與防護效能。研發過程中，結合長瑩生技執行長張瑞仁帶領團隊所研發的高純度、高結構穩定性、高生物利用率的ASTA-S游離型蝦紅素與全瑩Tibi酵母後生元成分，強化肌膚抗氧化與高自由基逆境壓力調節能力。

透過成分比例精準調整、乳化包覆優化與皮膚菌相調理技術，成功調和出在模擬太空壓力環境下仍能維持活性與防護效果的最佳配方條件，最終開發完成「Mission Defense太空防護霜」，具體展現太空生醫研究由基礎科學走向產業應用的轉譯成果。

包括中大主祕李宇翔、太科中心主任趙吉光、太空系系主任張起維、生醫系系主任羅孟宗、機械系教授曹嘉文、太空科學聯盟葉永烜院士以及中大校友總會副秘書長張文華等人蒞會，共同表達對太空生醫發展與產學合作深化的支持，並見證產學合作成果的重要時刻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法