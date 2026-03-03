台灣燈會踩街震撼登場 國內外20組團隊尬舞

紐西蘭毛利文化表演團的演出。（記者林宜樟攝）

2026台灣燈會踩街今天下午登場，來自日本、韓國、菲律賓、紐西蘭及台灣在地20組頂尖表演團隊，在今晚開燈前，搶先在嘉義縣政府前廣場的嘉朴公路段輪番上陣、揭開精彩序幕，展現強大的國際友誼與多元文化魅力。

嘉義縣長翁章梁、交通部觀光署長陳玉秀、立委蔡易餘以及各國貴賓一同欣賞踩街，今年踩街有來自日本北海道、名古屋、三重縣、高知縣共4支的Yosakoi團隊，重現日本夜來祭慶典街頭的狂熱氛圍，力與美的舞蹈肢體，掀起觀眾如雷的掌聲。

菲律賓Pinta Flores舞團則以華麗繽紛的色彩與節奏，展現南洋熱情；紐西蘭毛利文化表演團以震撼的Haka戰舞與現場互動；韓國春川市立偶劇院逗趣的巨大偶戲表演，吸引無數人爭相搶拍，秒殺記憶卡。

在地傑出團隊雯翔舞團與三昧堂創意木偶團隊合作，共同展現嘉義鹿草全台獨家的《放火馬》元宵祭典，為眾人祈福迎祥。

嘉義縣街舞代表隊、太保市姊妹花舞蹈團、FOCASA馬戲團及朴子電音三太子等團隊，還有小事製作、大嘉音樂聚工坊等帶來充滿活力及歡樂的精彩表演，加上阿里山鄒族風笛euvuvu表演藝術團、布袋內田慶和軒北管、嘉義民族管弦樂團，促成文化及熱情交織的盛典。

高達8公尺、長11公尺的紙風車大型機械裝置燈怪花車，隨著現場氛圍與節奏甦醒，時而轉動眼睛、開合嘴巴，時而揮動翅膀、噴出煙霧，與觀眾近距離互動。

陳玉秀說，今天是元宵節，是2026台灣燈會的開幕日，每年踩街就像是神明遶境的報馬仔，期待今晚的主燈秀，以及令人流連忘返的縣府燈區，今年是史上最大的燈區，所以來一次不夠，至少要來三次。

今早陰雨綿綿，午後雨勢漸緩，翁章梁感謝老天爺，並表示下雨時嚇了一身冷汗，但天公作美，讓國際級及在地的踩街團隊順利演出。

台灣的舞蹈團演出。（記者林宜樟攝）

日本的舞者展現活力。（記者林宜樟攝）

日本舞者展現熱情舞蹈。（記者林宜樟攝）

日本舞者的表演相當吸睛。（記者林宜樟攝）

菲律賓Pinta Flores舞團演出。（記者林宜樟攝）

