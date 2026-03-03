南投受天宮元宵「擔米糕桃」祭典 8888斤米糕桃呷平安

南投縣名間鄉受天宮，3日下午舉辦元宵節「擔米糕桃」傳統慶典活動。（記者張協昇攝）

南投縣名間鄉受天宮元宵節「擔米糕桃」傳統祭典活動，今（3）下午動員約300人，肩扛扁擔挑著米糕桃，冒雨徒步踩街約800公尺入廟，舉行祭典與揭桃儀式，祈求天官大帝庇佑賜福，明天將把重達8888斤的巨型米糕桃分送信眾呷平安，今年還製成小包裝米糕，方便遊客領取、隨身帶著走。

名間鄉松柏受天宮，是國內奉祀玄天上帝總壇，正月十五元宵節流傳「擔米糕桃」及製作巨型米糕桃為天官大帝祝壽祈福習俗，並於祭典後「分桃」給十方善信。

受天宮這項元宵節傳統祭典活動，下午由縣府民政處長林琦瑜、名間鄉長陳翰立、南投市長張嘉哲、受天宮主委陳登岳等人，與300名志工穿雨衣，依傳統習俗以扁擔挑著米糕桃，從受天宮第一停車場步行踩街入廟，廟方也以象徵發財的8888斤甜米糕製作巨型米糕桃，為天官大帝舉行祝壽祭典，由縣長許淑華擔任主祭。

受天宮晚間也於廟埕舉辦「躍馬迎福」元宵晚會，邀請歌手黃文星、張文綺及紫羅蘭樂團演出，還有摸彩，讓鄉親在熱鬧的氛圍中感受到節慶的幸福感。

南投縣名間鄉受天宮，以8888斤甜米糕製作的巨型米糕桃，4日將分送信眾呷平安。（記者張協昇攝）

南投縣名間鄉受天宮3日舉行元宵節祭典，向天官大帝祝壽，祈求庇佑賜福。（記者張協昇攝）

