彰化市大型家具清運開始收費 2天登記51件沙發最多

彰市大型家具清運昨天起收費，2天來以沙發數量最多。（資料照，清潔隊提供）

彰化公所3月2日起依彰化縣政府公告修正「彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法」，增加家具清除處理費用，針對大型家具（含彈簧床）清運服務實施收費，2天來共登記51件，扣除16件免費清運，35件收費家具中又以沙發最多。

彰化市從昨天起，彈簧床、衣櫃、桌子、椅子、沙發、床架等大型家具只要是單一個物品，都要依規格、大小收費清運，跑步機、按摩椅也都在收費範圍內；至於冷氣機、電視機、洗衣機與冰箱等4個大型家電，則都免費清運。

兩天來共有51件登記，其中6件喪後、7件社區打掃、3件機關學校都屬於免費清運，另外的35件則都要收費，種類包括有沙發、床墊、衣櫃、電視櫃、床板與電腦桌等，其中又以沙發最多。

市公所清潔隊長張筱薇指出，以往單一個大型家具都是免費清運，但從昨天起都將依單項個別收費，落實使用者付費。民眾委託清潔隊來清運大型家具，必須先登記與繳清費用，並自行將家具搬運到門口的安全空間，稽查員到場確認無誤後，再排定時間由清潔隊員前往清運。

彰市大型家具清運昨起收費，共登記51件，其中35件要收費。（資料照，清潔隊提供）

