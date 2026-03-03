為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化市大型家具清運開始收費 2天登記51件沙發最多

    2026/03/03 17:50 記者湯世名／彰化報導
    彰市大型家具清運昨天起收費，2天來以沙發數量最多。（資料照，清潔隊提供）

    彰市大型家具清運昨天起收費，2天來以沙發數量最多。（資料照，清潔隊提供）

    彰化公所3月2日起依彰化縣政府公告修正「彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法」，增加家具清除處理費用，針對大型家具（含彈簧床）清運服務實施收費，2天來共登記51件，扣除16件免費清運，35件收費家具中又以沙發最多。

    彰化市從昨天起，彈簧床、衣櫃、桌子、椅子、沙發、床架等大型家具只要是單一個物品，都要依規格、大小收費清運，跑步機、按摩椅也都在收費範圍內；至於冷氣機、電視機、洗衣機與冰箱等4個大型家電，則都免費清運。

    兩天來共有51件登記，其中6件喪後、7件社區打掃、3件機關學校都屬於免費清運，另外的35件則都要收費，種類包括有沙發、床墊、衣櫃、電視櫃、床板與電腦桌等，其中又以沙發最多。

    市公所清潔隊長張筱薇指出，以往單一個大型家具都是免費清運，但從昨天起都將依單項個別收費，落實使用者付費。民眾委託清潔隊來清運大型家具，必須先登記與繳清費用，並自行將家具搬運到門口的安全空間，稽查員到場確認無誤後，再排定時間由清潔隊員前往清運。

    彰市大型家具清運昨起收費，共登記51件，其中35件要收費。（資料照，清潔隊提供）

    彰市大型家具清運昨起收費，共登記51件，其中35件要收費。（資料照，清潔隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播