    生活

    二水風鈴木爆發MOOVO一車難求 民眾憂花旗木花季登場更難租

    2026/03/03 17:58 記者陳冠備／彰化報導
    彰化縣二水鄉坑內坑森林步道黃花風鈴木盛開，吸引遊客拍照打卡。（張滿心提供）

    彰化縣二水鄉坑內坑森林步道黃花風鈴木盛開，吸引遊客拍照打卡。（張滿心提供）

    彰化縣二水鄉坑內坑森林步道入口，兩側黃花風鈴木近日盛開，吸引大批遊客湧入拍照打卡，金黃花海沿路綻放，也意外帶動MOOVO公共自行車使用量暴增，不少站點一度「全車出清」，民眾直呼一車難求，更憂心3月底花旗木盛開後恐再掀賞花人潮，屆時恐怕更難租車。

    二水鄉擁有八堡圳水源頭景觀與台鐵集集線鐵道風情，曾入選全台「經典小鎮」，近年觀光逐漸升溫。為提升旅遊便利性，縣府於今年2月正式導入MOOVO公共自行車系統，在二水火車站、源泉火車站、二水鄉立圖書館、八堡圳農情館等6處設站。系統上路不到一個月，隨即遇上春節與228假期，使用率明顯攀升。

    來自台中的陳姓旅客表示，特地搭火車到二水賞風鈴木，原打算騎車前往坑內坑森林步道，卻發現車站前已無車可借，只能現場苦等還車，行程因此延誤。也有民眾指出，目前火車站約配置30輛公共自行車，平日尚可因應需求，但一遇假日與花季就明顯吃緊。

    在地居民說，3月起風鈴木與花旗木將接力盛開，其中花旗木緊鄰鐵道，已成為打卡熱點與年度盛事，若公共自行車數量不足，恐影響旅遊品質，也可能增加市區車流與停車壓力，建議主管機關評估於花季期間機動調度或臨時增車，強化接駁功能，讓「鐵道賞花」行程更加順暢。

    對此，縣府交通處表示，透過後端管理平台監測，二水地區借還車量、周轉率等配置，仍可滿足一般平、假日旅運需求，惟228連假及近期風鈴木盛開帶動短時間人潮集中，部分熱門站點於尖峰時段出現缺車情形，已要求營運廠商提前規劃3月底花旗木花季期間的機動調度，並視現場人潮與各站周轉情形彈性增派調度能量，確保民眾「鐵道賞花」接駁更順暢。

    二水火車站約配置30輛公共自行車，一遇假日與花季就「一車難求」。（記者陳冠備攝）

    二水火車站約配置30輛公共自行車，一遇假日與花季就「一車難求」。（記者陳冠備攝）

    二水花旗木緊鄰鐵道，每年花季已成為打卡熱點與年度盛事。（資料照）

    二水花旗木緊鄰鐵道，每年花季已成為打卡熱點與年度盛事。（資料照）

    彰化縣府於今年2月導入MOOVO公共自行車系統，在二水火車站等6處設站。（記者陳冠備攝）

    彰化縣府於今年2月導入MOOVO公共自行車系統，在二水火車站等6處設站。（記者陳冠備攝）

