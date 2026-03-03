為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖黃金龜王之爭 3天後見分曉

    2026/03/03 17:47 記者劉禹慶／澎湖報導
    山水上帝廟431兩金鑽龜，市價超過8600萬元。（記者劉禹慶攝）

    山水上帝廟431兩金鑽龜，市價超過8600萬元。（記者劉禹慶攝）

    黃金價格飛漲，今年澎湖元宵黃金龜市價總值，已超過1.5億元，最大的黃金龜王、重達430兩的山水上帝廟金鑽龜市價，超過8600萬，被譽為「移動的房子」，還有260兩鎖港北極殿金靈龜，同時也演變成「貴族遊戲」，即日起一連3天等待有緣人得主乞求。

    由於黃金價格幾乎以倍數成長，去年黃金龜王得主，都表示不願再擲筊乞求，負擔過大，讓這項澎湖元宵傳統，逐漸演變成貴族遊戲，今年是否有人出面乞求？恐要到3天後才能見分曉，澎湖元宵乞龜習俗，意外成為黃金飆漲的犧牲品。2廟今（3日）分別舉行剪綵儀式，副縣長林皆興、議長陳毓仁、馬公市長黃健忠及多位議員都出席。

    去年上帝廟金鑽龜，由前年得主滿福職人賓士旅遊車隊8聖杯連莊；北極殿金靈龜則由天道盟盟主曾鐵霸母親曾韓金桂以6聖杯乞得，其餘廟中5隻金龜，也被同行友人乞得其中4隻，橫掃北極殿金龜。

    馬公山水上帝廟的金鑽龜王去年是430兩，得主滿福職人賓士旅遊車隊加心願1兩項鍊歸還，今年重量來到431兩，市價超過8600萬元。

    鎖港北極殿金靈龜王去年是260兩，得主曾韓金桂以6兩黃金現金加心願歸還，約百餘萬元現金今年維持260兩。女星江泳錡每年元宵節都到澎湖乞金龜，已第4度乞得花開富貴金靈龜。

    馬公鎖港北極殿260兩金靈龜，僅次於山水上帝廟。（記者劉禹慶攝）

    馬公鎖港北極殿260兩金靈龜，僅次於山水上帝廟。（記者劉禹慶攝）

