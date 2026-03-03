新版財劃法影響敲警鐘 台南32億道路補助未到位

去（2025）年通車的市道172線拓寬工程。（圖由南市工務局提供）

受新版財政收支劃分法及中央總預算審議延宕影響，台南市多項道路建設補助款尚未到位，目前仍有逾32億元中央補助缺口。台南市長黃偉哲今（3）日於市政會議聽取工務局專案報告後，要求市府團隊與中央保持密切聯繫，依財政分級爭取足額補助，同時滾動式檢討工程優先順序，確保在建工程資金銜接，降低對市民權益的影響。

工務局指出，目前中央補助未到位金額約32.21億元，其中生活圈道路計畫18.88億元、永續行人安全計畫12.54億元、提升道路品質計畫0.79億元。若經費延後撥付，將影響工程期程與道路改善進度。

黃偉哲表示，依新的財政收支劃分機制，台南市統籌分配稅款增幅比例及實際數額在全國的排名落後，加上中央總預算在立法院的審議持續延宕，使得市府在重大建設經費調度面臨壓力，影響整體推動期程。

黃偉哲強調，市府將持續與中央部會溝通協調，依最新財政分級機制，爭取原核定經費足額補助。他並請工務局推演各種因應方案，包括確保在建工程不中斷、未發包工程調整優先順序，以及就地方民意代表與民眾關切事項，充分說明當前財政現況，爭取理解與支持。

工務局表示，將持續掌握中央因應措施，並就攸關市民福祉的重大建設進行滾動式檢討，確保工程資金順利銜接，維持城市道路建設穩定推動。

去（2025）年竣工通車的永康區新灣橋改建工程。（圖由南市工務局提供）

