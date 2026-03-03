屏東海豐迓男孫燈冒雨遶境 今年僅6名男丁 憂少子化衝擊

屏東市海豐三山國王廟元宵節迓男孫燈遶境活動展開，市長周佳琪（左五）、縣府民政處長鄭文智（右一）等人前往參拜。（記者葉永騫攝）

屏東市海豐三山國王廟元宵節迓男孫燈遶境活動今天起一連兩天舉行，雖然下著雨，但信眾仍然熱情不變，屏東市長周佳琪、縣府民政處長鄭文智前往參拜扶轎，場面熱鬧，今年因為男丁只剩下6人，少子化的問題也讓地方憂心。

元宵節是屏東市海豐地區的重大節日，當地居民只要家中添男丁就要向地方主要信仰廟宇三山國王廟「報燈」，以便參加隔年的「迓男孫燈」活動，是地方傳統文化的一大特色，今年大年初二總統賴清德還特別前往參拜並發送福袋給民眾，吸引了上千位的民眾排隊領取。

今天雖然屏東下起雨來，但各地廟宇參與的陣頭和神轎仍然相當多，屏東市長周佳琪、縣府民政處長鄭文智、縣議員方一祥、李世斌等人都到場參與，上午10點55分開始遶境，將以2天的時間完成海豐5里的遶境，沿途許多的信徒設立香案參拜，場面相當熱鬧。

屏東市長周佳琪表示，海豐三山國王廟迓男孫燈是屏東市重要傳統文化習俗，祈求神明護佑讓風調雨順、國泰民安，也讓這項傳統民俗能長久傳承下去。

海豐迓男孫燈有200多年歷史，為縣府公告登錄的民俗類文化資產，由於今年只有6位男孫，也讓地方民眾憂心少子化愈來愈嚴重，也讓這項傳統出現了危機。

屏東海豐三山國王廟元宵迓男孫燈，燈掛在王爺神轎旁遶境。（記者葉永騫攝）

屏東海豐三山國王廟元宵迓男孫燈遶境活動將進行兩天。（記者葉永騫攝）

