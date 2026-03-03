坑殺觀光客？ 西門町買紀念品「多收500元」 韓國遊客：很失望

台北市西門町商圈深受海內外遊客喜愛，示意圖與新聞事件無關。（資料照）

台北西門町商圈向來是國際旅客的首選景點，如今卻傳出有紀念品店坑殺外國遊客。一名韓國旅客控訴，西門町一家位置極佳的紀念品店疑似故意多收錢，要求退貨退款時還遭店員大聲拒絕。消息一出立刻引發網友怒火，痛批這根本是「台灣之恥」。

該名韓國網友昨（2）日在Threads發文控訴，在西門町一家紀念品店買東西時發生不愉快的經驗。當時他買了牛軋餅與巧克力，結帳時卻發現被多收約500元台幣。他仔細查看發票，發現店家竟然偷結一盒499元的「茶葉」品項，疑似故意灌水。

當他向店員反映時，對方竟「反應神速」地道歉並直接退還 500 元，讓他強烈質疑店家根本是累犯、心虛早就知道，「感覺就是故意要坑人」。原PO比價之後發現，這家店本來就比其他地方貴，讓他不禁直呼「想到自己買貴了，還被多收錢，心裡真的很不舒服」。

原PO透露，離開10分鐘後因心裡不舒服，返回要求退貨退款，沒想到卻遭到一名身材偏胖的短髮女店員指著牆上「不能退款」告示大聲拒絕。他事後上網查看評論，發現不少遊客都遇過類似「算錯錢」的情況，呼籲韓國遊客千萬別去這家位於十字路口顯眼處的黑店，「因為這家店，讓這趟台灣旅行特別失望」。

貼文曝光後引發大批網友群情激憤，紛紛湧入店家Google Map怒刷負評，並在店家名稱後方加上「台灣之恥 國際認證」等字眼。不少人也點名台北市長蔣萬安，酸其「連老鼠都管不好，只會跳舞跟吃漢堡」，對比其他縣市的應變速度，希望台北市觀傳局盡快介入處理，「這種事發生在高雄，觀光局長和議員馬上海巡處理了，一整排留言@裡，都還沒看到任何官職人員出來」。

