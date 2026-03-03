元宵夜超瘋狂！台中元保宮今晚點燃巨型火獅 600秒煙火秀震撼登場

元保宮元宵夜傳承古禮慶典，今晚舉行燒火獅，並上煙火，震撼壯觀。（資料照，陳俞融議員提供）

今天元宵節，台中市北區元保宮遵循古禮，提燈籠、放煙火、燒火獅，尤其今晚燒火獅祈福儀式最為震撼，將在今晚8時點燃9尺高的巨型火獅，象徵辟邪除疫、消除疾病之氣，今年火獅特別換上量身打造的流蘇獅衣，更顯威風，廟方同時搭配600秒的煙火秀，場面將非常壯觀。

元保宮燒火獅祈福儀式隆重登場，今年火獅造型再升級，9尺高巨型火獅，遵循古法以竹架紮製而成，換上量身打造的流蘇獅衣，火獅腹中也精心設計的煙火機關，在火獅燃燒的過程中，腹內煙火將伴隨著烈焰接連施放，同時廟方搭配約600秒的煙火秀。

元保宮指出，相傳火獅的前身為保生大帝的座騎「黑虎將軍」，後來形成放火獅的宗教儀式，傳說中火獅經由「點睛」後開始吸納穢氣，連同火獅一起點燃施放，火獅會將穢氣化為烏有，並將眾人的祈願帶到天上。

元保官除了元宵節晚上的燒火獅與煙火大秀，當天也豐富的系列活動，除了上午上午起提供素食平安餐，歌仔戲《保生大帝傳奇》、下午展開月老市集、威克樂團演唱，晚間6點起將發放限量的古早紙燈籠，並有傳統皮影戲「哪吒鬧東海」的精彩演出，讓大小朋友重溫傳統元宵賞燈、看戲的樂趣。

