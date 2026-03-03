為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    元宵夜超瘋狂！台中元保宮今晚點燃巨型火獅 600秒煙火秀震撼登場

    2026/03/03 17:27 記者蔡淑媛／台中報導
    元保宮元宵夜傳承古禮慶典，今晚舉行燒火獅，並上煙火，震撼壯觀。（資料照，陳俞融議員提供）

    元保宮元宵夜傳承古禮慶典，今晚舉行燒火獅，並上煙火，震撼壯觀。（資料照，陳俞融議員提供）

    今天元宵節，台中市北區元保宮遵循古禮，提燈籠、放煙火、燒火獅，尤其今晚燒火獅祈福儀式最為震撼，將在今晚8時點燃9尺高的巨型火獅，象徵辟邪除疫、消除疾病之氣，今年火獅特別換上量身打造的流蘇獅衣，更顯威風，廟方同時搭配600秒的煙火秀，場面將非常壯觀。

    元保宮燒火獅祈福儀式隆重登場，今年火獅造型再升級，9尺高巨型火獅，遵循古法以竹架紮製而成，換上量身打造的流蘇獅衣，火獅腹中也精心設計的煙火機關，在火獅燃燒的過程中，腹內煙火將伴隨著烈焰接連施放，同時廟方搭配約600秒的煙火秀。

    元保宮指出，相傳火獅的前身為保生大帝的座騎「黑虎將軍」，後來形成放火獅的宗教儀式，傳說中火獅經由「點睛」後開始吸納穢氣，連同火獅一起點燃施放，火獅會將穢氣化為烏有，並將眾人的祈願帶到天上。

    元保官除了元宵節晚上的燒火獅與煙火大秀，當天也豐富的系列活動，除了上午上午起提供素食平安餐，歌仔戲《保生大帝傳奇》、下午展開月老市集、威克樂團演唱，晚間6點起將發放限量的古早紙燈籠，並有傳統皮影戲「哪吒鬧東海」的精彩演出，讓大小朋友重溫傳統元宵賞燈、看戲的樂趣。

    元保宮元宵夜傳承古禮慶典，今晚舉行燒火獅，並上煙火，震撼壯觀。（資料照，陳俞融議員提供）

    元保宮元宵夜傳承古禮慶典，今晚舉行燒火獅，並上煙火，震撼壯觀。（資料照，陳俞融議員提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播