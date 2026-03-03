三鶯線噪音擾民 民代會勘爭取全罩隔音牆、改善站體隔音、補助賠償

新北市捷運三鶯線土城頂埔、媽祖田站，居民反映高架路段噪音讓周遭住戶感到困擾。（擷取自「卓冠廷」臉書）

新北市捷運三鶯線拚今年中通車，對於地方擔憂噪音擾民問題，捷運局上週說明，今年1月底已無類似戰車聲響，噪音也大幅降低10分貝以上，並陸續在土城、三峽、鶯歌區進行12場會勘說明會，繼續評估優化改善。地方民代指出，對於捷運頂埔站、媽祖田站鄰近住宅路段的噪音問題，力求爭取裝設全罩式隔音牆，站體隔音也應改善，另將研究周遭噪音損失補助賠償，後續在議會跨黨派提案。新北市捷運工程局回應，會勘說明會各種意見，捷運局都帶回研議。

民進黨新北市議員初選參選人吳昇翰指出，昨天捷運局前往三鶯線頂埔及媽祖田站會勘，當地居民便批評三鶯線高架路段產生的噪音，讓周遭住戶飽受干擾。他表示，雖然三鶯線噪音未超標，但影響居民生活是不能否認的事實，居民要求全罩式隔音牆，經費上在地議員都會支持，或由他父親立委吳琪銘、新北市長參選人蘇巧慧在中央爭取預算。

請繼續往下閱讀...

吳昇翰說，今天再前往長壽山站及台北大學站會勘，也發現停車空間不足、橋墩影響行車視線，台北大學捷運站體排水到道路等問題。他說，捷運局在通車前，務必排除相關疑慮，避免影響當地居民生活。

民進黨新北市議員卓冠廷指出，土城頂埔捷運站在離軌道很近的中間樓層社區，噪音是整個炸掉，他力求裝設全罩式隔音牆，站體本身隔音沒做好的狀況，國民黨新北市議員林金結則指出是玻璃系數問題，卓冠廷說，他會再研究周遭噪音損失補助賠償，後續在議會跨黨派提案。

卓冠廷也說，今天會勘的台北大學站、長壽山站、橫溪站，除了復興路沿線一大段完全沒有隔音牆規劃，還有隔音牆高度不足、嚴重低估沿線噪音衝擊，即便捷運局有補救措施，一樣只有2公尺高。他強調，弧形甚至全罩的隔音牆，才有實質效果，此外，沿線復舊工程也有待調整，包含機車停車格、變電箱遷移、斜坡恢復等，很多措施都在沒溝通下直接公告施工，引起更多民怨，盼新北市府趕緊亡羊補牢。

民進黨新北市議員彭一書表示，捷運頂埔站、媽祖田站臨近周邊住宅，大家共識都是爭取全罩式隔音牆，車輛進站的嗶嗶聲、廣播聲也有影響，站體本身隔音也須改善，在隔音牆、站體隔音雙軌並行下，若仍無法明顯改善噪音問題，相關住戶的門窗隔音補助也能納入討論，畢竟捷運是後蓋，讓民眾生活產生困擾，此外，高架段的墩柱落下去後，部分路段也會影響用路人視線，捷運局應一併考量周邊安全問題。

民進黨新北市議員廖宜琨說，捷運頂埔、媽祖田、長壽山及台北大學站周邊機車、汽車停車格平常就一位難求，未來三鶯線通車，車流量勢必跟著增加，他要求捷運局做好人潮量評估，進而增設停車格，滿足民眾停車需求；噪音問題，也要求交給第3方或環保局重新檢測；針對隔音牆設計，他說，目前規劃的2公尺高或半弧式設計，無法一勞永逸，要求捷運局應設置全罩式隔音牆，真正保障孩子安心上課、居民安寧生活。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法