    首頁 > 生活

    安全與生態並重 南橫、新烏公路獲「第13屆台灣景觀大獎」

    2026/03/03 17:14 記者黃宜靜／台北報導
    台20線臨105便道25K長青祠前廣場改善後。（公路局提供）

    台20線臨105便道25K長青祠前廣場改善後。（公路局提供）

    交通部公路局參加中華民國景觀學會「第13屆台灣景觀大獎」評比競賽，分別以「嵵榯之森-用時間堆砌的森林之路（台20線臨105便道18K-25K路段）」、「綠映源鄉-台9甲線（8K+200-17K）公路景觀及生態棲地營造」榮獲「綠色基礎設施類-優質獎」（Award of Excellence）。

    公路局表示，台20線南橫公路是聯繫台灣南部東西向的重要交通要道，獲獎路段位於高雄市桃源區梅山口至天池，其景觀改善以安全建設及自然生態平衡為核心，致力與相關單位溝通合作，並運用「時間管理-入山管制」、「環境紀念及人文展現-活用隙地、現地材料、藝術裝置、人文故事、QRcode解說」，呈現以時間堆砌的森林之路。

    公路局續指，沿途可見以砌石工法堆疊的現地石板，傳承著布農族原住民的文化價值，同時也以入山管制手法，使山林與動、植物之間均獲得休養生息的時間，讓生態環境永續共好。

    公路局表示，台9甲線是聯絡新店－烏來的唯一道路，也是通往翡翠水庫、烏來老街、桶后林道等景點的必經之路。南勢溪孕育周遭的自然環境，獨特的地理條件使此地終年水氣充足，展現出山川相依、水陸交織的生命力，也乘載著歷代泰雅族原住民文化的深厚底蘊。

    公路局指出，該路段歷經災後復建，營造出蒔光綠廊及蝶舞花徑，如舊路護欄遺跡保存、小苗扎根生態復育、違章排除、設施整合、電桿下地、管線移除，改善雜亂水岸景觀、建置無障礙步行空間，提升人本安全環境。同時，也利用綠地的自然吸收能力，有效收納地表逕流，加上跨機關合作使資源整合，讓人與生物共享和平療癒的角落，共築公路永續新面貌。

    公路局強調，未來仍將持續優化既有省道景觀、提升道路空間美學設計，使道路品質及環境景觀在生態、永續、安全、休憩等多重價值下，朝向更優質的綠色公路邁進。

    台9甲線13.8K人本友善的通行環境。（公路局提供）

    台9甲線13.8K人本友善的通行環境。（公路局提供）

    公路局指出，台9甲線歷經災後復建，營造出蒔光綠廊及蝶舞花徑。（公路局提供）

    公路局指出，台9甲線歷經災後復建，營造出蒔光綠廊及蝶舞花徑。（公路局提供）

    相關新聞
    生活今日熱門
