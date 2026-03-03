為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    年後轉職潮！新北就博會逾1600人到場 媒合率54.1％

    2026/03/03 16:56 記者賴筱桐／新北報導
    新北市政府今天舉辦就業博覽會。（記者賴筱桐攝）

    新北市勞工局今天（3日）在市府大禮堂舉辦「新春就業博覽會」，現場集結54家廠商，釋出超過1500個職缺，包含鼎泰豐、桂冠實業、台灣順豐速運等企業，詢問度居高不下。經初步統計，就博會約有1629人參與，廠商收到1253份履歷，預計錄用678人，初估媒合率約54.1%。

    新北市勞工局長陳瑞嘉表示，農曆年後有一波轉職潮，正值企業遞補離職人力、啟動年度招募的關鍵期，許多企業積極招攬優秀人才。本次就博會旅宿餐飲業提供最多職缺，占比達3成7，其次為科技製造業，占比約3成。

    陳瑞嘉說，先前受國際經貿環境波動影響，科技製造業徵才節奏一度放緩，近期招募動能逐漸回升，拉抬整體就業市場增溫趨勢。他也勉勵求職者，各產業都面臨缺工情況，求職者可以多看、多嘗試，藉由累積工作技能及經驗，儲備未來發展的關鍵能力。

    來自樹林的黃同學畢業於動畫與行銷設計科系，活動前透過「新北人力網」查詢到就博會資訊，並提前下載職缺資訊，事前先鎖定心儀的職缺，到會場後前往履歷健診專區「升級履歷」，以提高面試成功率。

    來自板橋25歲的黃小姐，帶著70歲奶奶到就博會現場，祖孫倆一起討論職缺，孫女還協助奶奶填寫履歷、陪同參加廠商面試。她說，參加新北就博會能夠同時滿足不同世代的求職需求，省時方便。

    就服處補充，新北轄內各就業服務站台提供完善的就業服務，後續將於3月10日在樹林區長壽市民活動中心、3月13日在新莊區公所10樓禮堂、3月18日在淡江大學、3月24日在永和區國父紀念館，接力推出多元徵才活動，詳情上「新北市人力網」查詢。

    新北市就業博覽會提供現場面試機會。（記者賴筱桐攝）

    新北市就業博覽會設置婦女暨中高齡就業專區。（記者賴筱桐攝）

