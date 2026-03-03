嘉市中山路騎樓遭亂丟垃圾 店家投訴市府沒配套僅會卸責

嘉義車站前地下道的中山路騎樓常有街友借宿，製造垃圾髒亂。（記者王善嬿攝）

嘉義市嘉義車站前常有街友遊蕩、聚集，中山路站前地下道入口旁騎樓，也因街友借宿留下垃圾，甚至還會在此大、小便，導致環境髒亂。店家投訴，市府對街友、站前的環境衛生管理沒有配套措施，僅會發文要店家限期改善，將維護環境責任「卸責」店家，希望市府對街友、環境管理能跨局處規劃配套措施改善。

嘉市環保局長孫意惇表示，此案依「廢棄物清理法」第11條第2款規定，與建築物相連接之騎樓或人行道之一般廢棄物，應由該建築物所有人、管理人或使用人清除，因接獲民眾陳情，限期地主改善。

請繼續往下閱讀...

孫意惇說，如店家能提供亂丟垃圾行為人影像，並有線索可追查其身分，市環保局將依「廢棄物清理法」開罰1200元以上6000元以下罰鍰。

嘉義市政府社會處長李思賢說，基於人權考量，街友如未觸犯法律，不能有強制執法行為，只能柔性關懷、勸離；社會處今年已增加人力，除既有承辦人員，還委託自願者關懷協會加強關懷巡視頻率，規勸街友維持環境衛生，或可到人安基金會嘉義平安站等安置場所洗澡、更衣。

投訴店家說，店面因長年未出租，偶有街友借宿騎樓，地面、旁邊牆上常有垃圾堆積，去年就收到嘉義市環保局3次發文要求他們改善，今年2月26日又再收到，公文以垃圾散落髒亂、影響環境衛生為由，要求店家如未依規定改善，就要被罰1200元以上6000元以下罰鍰，目前僅能自行拉警戒線，以防再被亂丟垃圾。

投訴店家表示，騎樓雖然是私人地，但店家提供做為行人通道，屢屢被路人、街友亂丟垃圾，多次在地下道入口旁大、小便，都是店家協助清理，不堪其擾，市府未規劃將街友安置或環境維護清潔的配套措施，只要求店家負責清理環境，痛斥難道要讓店家「把騎樓封住」，讓行人走到馬路上嗎？根本在推卸責任。

部分街友仰賴資源回收維生，還將資源回收物留在騎樓。（記者王善嬿攝）

中山路店家騎樓因街友借宿留下垃圾，導致須清理環境、不堪其擾。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法