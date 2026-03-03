11.6萬學童有份！彰化「生生有鮮乳」擴及私校 經費破億全自籌

彰化自推「生生有鮮乳」政策，從產地運送到校園，驗收走sop流程，確保學童喝出營養與健康。（縣府提供）

中央「班班有鮮乳」政策於2024年底轉型後，彰化縣政府隨即自編經費，推動每週一瓶的「生生有鮮乳」計畫，確保學童營養補助不中斷，讓縣內2歲進入幼兒園到16歲國中畢業的彰化孩子，在校期間都能享有免費鮮乳。今年計畫更進一步，從公立學校擴大至私立校園，受惠人數從9萬人增加至11萬6600人，年度經費也由8000萬元提高至1億0540萬元。

彰化縣是全台酪農重鎮，乳牛飼養量與生乳產能均居全國之冠。縣府農業處指出，「生生有鮮乳」不僅照顧學童健康，也實質支持在地產業，學生喝的鮮乳優先採購彰化本土生乳，達成「在地生產、在地消費」。

去年首度實施，對象為縣內220所公立國中小及附設幼兒園，經一年試辦成效良好，今年擴大納入254所私立國中小與私立幼兒園，新增約2萬6000名學童受益。凡設籍彰化、年滿2歲就讀幼兒園至國中畢業的學童，每週均可領取一瓶免費國產鮮乳；若患有乳糖不耐症，則可選擇以豆漿替代。

縣府強調持續監測供應品質，確保每一瓶鮮乳都能安全、新鮮送達學童手中，讓孩子在發育黃金期獲得最優質的鈣質補充。

彰化縣推動「生生有鮮乳」政策一開始只有公立學校，今年起納入私校，受惠人數增加為11萬多名學童。（縣府提供）

「生生有鮮乳」鮮乳來源優先以在地生產為主。（縣府提供）

